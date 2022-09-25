我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄軍事動員令嚇跑百姓 官媒高層也罕見動怒

封面故事／騙子隔空施法？老公深信不疑、旁人攔不住

疫情衝擊求職難 中國考研究所人數估破500萬

中央社北京25日電
受到疫情衝擊、經濟大環境欠佳等影響，不少中國學生因為「求職難」，將繼續升學當作退路。圖為北京一名行人走過中國傳媒大學前。(美聯社)
受到疫情衝擊、經濟大環境欠佳等影響，不少中國學生因為「求職難」，將繼續升學當作退路。圖為北京一名行人走過中國傳媒大學前。(美聯社)

中國碩士研究生招生考試正開放報名，機構推估，報考人數將達520萬人甚至更多，受到COVID-19疫情衝擊、經濟大環境欠佳等影響，不少學生因為「求職難」，將繼續升學當作退路。

中國教育部教育考試院指出，2023年全國碩士研究生招生考試網上預報名於24日開放，截止時間為27日下午10時；網上正式報名時間為10月5日至25日。考生應在規定時間登錄「中國研究生招生資訊網」瀏覽報考須知，按要求進行報名。

去年研究所報考人數達457萬人，推估這次報名考試人數將突破500萬人。新東方大學事業部考研項目總監李琳日前指出，預計2023年研究所考試全國報名人數將逾520萬人，錄取人數將逾130萬人，報錄比擴大至4：1。

中青評論微信公眾號發出「報考人數或超500萬，考研應是人生進路而非退路」一文。內文提到，全國報考研究所人數從2017年起連續多年上升，從201萬人增至2022年457萬人，增幅達127.36%；預計2023年競爭人數會更多。

內文指出，不少年輕人因為「工作難找」選擇投考研究所，目前年輕人所處的大環境確實欠佳；不過考取研究所未必較找工作簡單，報錄比達4：1，研究所考試也是一片戰場。建議有意報考者認真問問自己，「究竟為何考研」，才能把時間和精力花在對的地方。

中國高校應屆畢業生人數在今年創下紀錄，據中國教育部統計，規模達1076萬人，這也是第1次畢業生人數突破千萬人。由於競爭激烈，外加經濟成長面對下行壓力、疫情導致封控反覆等因素，勞動市場供需矛盾加大，外界多稱這波為「最難就業季」。

在中國官方強力監管補教業、網路平台、遊戲等業別情況下，相關業別人力需求釋出缺額下降，這使甫踏出校園的社會新鮮人尋職難度再增加。

高校是中國對高等學校的簡稱，包括大學、學院、獨立學院、高等職業技術大學、高等職業技術學院、高等專科學校等。

教育部 招生 疫情

上一則

上海當街割喉案兇手被捕 警方：感情糾紛引起

下一則

台外交部：王毅聯大發言扭曲2758號決議 是作賊喊抓賊

延伸閱讀

林青霞現身大學講座 影迷大讚氣質高雅

林青霞現身大學講座 影迷大讚氣質高雅
長太美求職遭拒…HR：易跟人跑掉 女轟：又不是戀愛

長太美求職遭拒…HR：易跟人跑掉 女轟：又不是戀愛
美上周初領失業金人數微增 就業市場依然熱絡

美上周初領失業金人數微增 就業市場依然熱絡
妙齡女求職慘遭色男迷昏摸胸 還被拍成影片

妙齡女求職慘遭色男迷昏摸胸 還被拍成影片

熱門新聞

Angelababy被列為「禁止起用整容藝人」「危險人物」。(取材自微博)

要求真面目…中國電視劇禁用整容藝人 黃曉明、楊冪被點名

2022-09-19 02:30
王岐山（中）與各國元首、王室成員、政府代表共同出席在西敏寺大教堂舉行的伊麗莎白二世女王國葬儀式。（新華社）

王岐山出席英女王國葬堅持戴口罩 引網友熱議

2022-09-20 11:18
網紅施子怡舉報藝考機構校長涉性侵行為。(取材自微博)

北京電影學院成後宮？藝考機構校長被控誘姦百女

2022-09-21 04:10
運動員阿爽參與鐵人三項比賽，因服裝受到矚目。（取材自極目新聞）

三鐵美女穿高衩緊身服比賽太露骨？裁判：服裝合規定

2022-09-24 09:00
許多中國網友皆反映航班遭取消。(取材自微博)

中國傳「航班大面積取消」單日逾千班次 媒體曝2主因

2022-09-22 18:37
以陳繼志（紅圈者）為首的唐山黑惡勢力，警方偵查起訴共查獲28名黑社會分子。（視頻截圖）

中國唐山燒烤店打人案一審 主嫌陳繼志獲刑24年

2022-09-22 22:45

超人氣

更多 >
美西房市急凍 西雅圖交易跌34% 最快冷卻20城加州占6個

美西房市急凍 西雅圖交易跌34% 最快冷卻20城加州占6個
封面故事／誰偷取我的錢？存款頻被盜 追討難上難

封面故事／誰偷取我的錢？存款頻被盜 追討難上難
網球／終於能去滑雪了 費德勒決定退休：4個孩子3個哭

網球／終於能去滑雪了 費德勒決定退休：4個孩子3個哭
劉強東捲性侵案後 「奶茶妹」章澤天小腹隆起疑懷二胎

劉強東捲性侵案後 「奶茶妹」章澤天小腹隆起疑懷二胎
美空軍司令：中國殲20不可小覷 但沒到讓人睡不著程度

美空軍司令：中國殲20不可小覷 但沒到讓人睡不著程度