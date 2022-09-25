我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／騙子隔空施法？老公深信不疑、旁人攔不住

中共20大2296名代表選出 原籍台灣的盧麗安當選

上海當街割喉案兇手被捕 警方：感情糾紛引起

記者賴錦宏／即時報導
上海一名女子在路邊被另一名男子用利器割喉，倒在血泊之中。（推特照片）
上海一名女子在路邊被另一名男子用利器割喉，倒在血泊之中。（推特照片）

上海浦東新區祖沖之路居里路口上周四（22日）發生故意殺人案，一名女子遭人割喉後倒地。血濺街頭的場面，怵目驚心。上海市警方今日通報稱，案件疑因情感糾紛引起，涉案男疑犯已經被捕。

香港經濟日報網，上海一名女子在路邊被另一名男子用利器割喉，倒在血泊之中。現場有上海市民曾想衝上前救人，並一度把男子包圍試圖將其控制，但對方持有刀械，且情緒極度不穩定，最終衝出重圍逃去。

網上影片指出，上海浦東22日發生駭人命案，一名女子在路邊被另一男子用利器割喉，倒在血泊之中。男子一度被路人包圍，隨後成功逃去，另有傳他最後被警方拘捕。事發影片在微博等中國社交平台已全數刪除，一些中媒報導也被下架，但在Twitter等境外平台仍可找到。

事件引發中國網友熱議，惟相關影片等消息在網上被封鎖。直至今日，上海市公安局浦東分局才通報稱，警方在群眾協助下迅速捕獲31歲男疑犯魏某某。

經初步調查，魏某某因情感糾紛，於21日由外省市赴上海；翌日上午與受害人林某某協商不成，持刀殺害對方。案發後，浦東警方立即開展全面調查，鎖定相關證據。浦東檢察機關已提前介入。目前，警方已向檢察機關提請對魏某某批准逮捕。

公安 香港 微博

上一則

中國海運從一櫃難求 變「一貨難求」

延伸閱讀

中前工信部長苗圩：外資沒撤離 中國沒與世界脫鉤

中前工信部長苗圩：外資沒撤離 中國沒與世界脫鉤
密州電視主播被熟人刺死 受傷女友攜幼女逃命 兇手自殺未遂被捕

密州電視主播被熟人刺死 受傷女友攜幼女逃命 兇手自殺未遂被捕
上海修法 不再全面禁止路邊攤 網：向經濟低頭？

上海修法 不再全面禁止路邊攤 網：向經濟低頭？
救經濟、穩就業？上海修法不再全面禁止路邊攤

救經濟、穩就業？上海修法不再全面禁止路邊攤

熱門新聞

Angelababy被列為「禁止起用整容藝人」「危險人物」。(取材自微博)

要求真面目…中國電視劇禁用整容藝人 黃曉明、楊冪被點名

2022-09-19 02:30
王岐山（中）與各國元首、王室成員、政府代表共同出席在西敏寺大教堂舉行的伊麗莎白二世女王國葬儀式。（新華社）

王岐山出席英女王國葬堅持戴口罩 引網友熱議

2022-09-20 11:18
網紅施子怡舉報藝考機構校長涉性侵行為。(取材自微博)

北京電影學院成後宮？藝考機構校長被控誘姦百女

2022-09-21 04:10
運動員阿爽參與鐵人三項比賽，因服裝受到矚目。（取材自極目新聞）

三鐵美女穿高衩緊身服比賽太露骨？裁判：服裝合規定

2022-09-24 09:00
許多中國網友皆反映航班遭取消。(取材自微博)

中國傳「航班大面積取消」單日逾千班次 媒體曝2主因

2022-09-22 18:37
以陳繼志（紅圈者）為首的唐山黑惡勢力，警方偵查起訴共查獲28名黑社會分子。（視頻截圖）

中國唐山燒烤店打人案一審 主嫌陳繼志獲刑24年

2022-09-22 22:45

超人氣

更多 >
美西房市急凍 西雅圖交易跌34% 最快冷卻20城加州占6個

美西房市急凍 西雅圖交易跌34% 最快冷卻20城加州占6個
封面故事／誰偷取我的錢？存款頻被盜 追討難上難

封面故事／誰偷取我的錢？存款頻被盜 追討難上難
裘莉再被揭真面目？狠心介入布珍婚姻 奪愛兼搏上位

裘莉再被揭真面目？狠心介入布珍婚姻 奪愛兼搏上位
網球／終於能去滑雪了 費德勒決定退休：4個孩子3個哭

網球／終於能去滑雪了 費德勒決定退休：4個孩子3個哭
劉強東捲性侵案後 「奶茶妹」章澤天小腹隆起疑懷二胎

劉強東捲性侵案後 「奶茶妹」章澤天小腹隆起疑懷二胎