上海當街割喉案兇手被捕 警方：感情糾紛引起

上海一名女子在路邊被另一名男子用利器割喉，倒在血泊之中。（推特照片）

上海浦東新區祖沖之路居里路口上周四（22日）發生故意殺人案，一名女子遭人割喉後倒地。血濺街頭的場面，怵目驚心。上海市警方今日通報稱，案件疑因情感糾紛引起，涉案男疑犯已經被捕。

據香港 經濟日報網，上海一名女子在路邊被另一名男子用利器割喉，倒在血泊之中。現場有上海市民曾想衝上前救人，並一度把男子包圍試圖將其控制，但對方持有刀械，且情緒極度不穩定，最終衝出重圍逃去。

網上影片指出，上海浦東22日發生駭人命案，一名女子在路邊被另一男子用利器割喉，倒在血泊之中。男子一度被路人包圍，隨後成功逃去，另有傳他最後被警方拘捕。事發影片在微博 等中國社交平台已全數刪除，一些中媒報導也被下架，但在Twitter等境外平台仍可找到。

事件引發中國網友熱議，惟相關影片等消息在網上被封鎖。直至今日，上海市公安 局浦東分局才通報稱，警方在群眾協助下迅速捕獲31歲男疑犯魏某某。

經初步調查，魏某某因情感糾紛，於21日由外省市赴上海；翌日上午與受害人林某某協商不成，持刀殺害對方。案發後，浦東警方立即開展全面調查，鎖定相關證據。浦東檢察機關已提前介入。目前，警方已向檢察機關提請對魏某某批准逮捕。