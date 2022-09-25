我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／騙子隔空施法？老公深信不疑、旁人攔不住

中共20大2296名代表選出 原籍台灣的盧麗安當選

中國海運從一櫃難求 變「一貨難求」

記者林茂仁／即時報導
中國海運價格持續下跌，貨櫃航運市場表現疲軟，原本「一箱難求」已變成「一貨難求」。圖為山東青島港。（新華社）
中國海運價格持續下跌，貨櫃航運市場表現疲軟，原本「一箱難求」已變成「一貨難求」。圖為山東青島港。（新華社）

中國海運價格持續下跌，貨櫃航運市場表現疲軟，原本「一箱難求」已變成「一貨難求」。業內人士表示，今年以來，全球市場消費需求增長乏力，加上疫情因素使消費者支出從消費品轉向服務業，進一步壓低了集運需求。

中國證券報報導，波羅的海運價指數（FBX）顯示，9月23日，全球綜合指數為4305美元/FEU(40英尺貨櫃)，較去年9月歷史高位11109美元/FEU下跌超61%。其中，中國(東亞)-北美西海岸較上周下跌10%至3545美元/FEU；中國(東亞)-北美東海岸較上周下跌8%至7835美元/FEU；中國(東亞)-地中海較上周大幅下跌18%至6748美元/FEU；中國(東亞)-北歐較上周下跌超4%至7284美元/FEU。

資料顯示，截至9月22日，德魯裏世界集裝箱運價指數(WCI)已連續30周下降，本周WCI較上周下跌10%至4471.99美元/FEU，較去年同期下跌57%；上海出口集裝箱運價指數(SCFI)已連續15周下跌，本周較上周下跌10.4%至2072.04點。

海運市場運力供過於求是運價下跌的主要原因。機構資料顯示，今年第3季，全球貨櫃運力年增3.9%，但由於需求不振，運力閒置率創近5年高峰。

受運價下跌影響，多家船公司陸續開始停航，以改變供給過剩的局面。海運諮詢機構德魯裏發佈的資料顯示，在9月19日至10月23日的5周裡，在跨太平洋、跨大西洋、亞洲-北歐和亞洲-地中海等主要航線總共750個預定航次中，取消了122個航次，取消率為16%。

其中，全球三大航運聯盟陸續合計取消了101個航次。取消航次最多的是2M聯盟，達40個航次；THE聯盟達到33.5個航次；最少的海洋聯盟也有27.5個航次。

值得注意的是，68%的空置海運班次發生在跨太平洋東向貿易航線，24%發生在亞洲-北歐和地中海航線，8%發生在跨大西洋西行航線。

德魯裏分析指出，全球貨櫃需求減弱、庫存充足、消費者支出從商品轉向服務以及不確定的經濟環境，是當前貨櫃航運市場持續疲軟的主要原因。

方正證券表示，由於此前補庫較多，美國各大零售商近期大幅削減零售訂單，沃爾瑪取消數十億美元訂單，塔吉特取消超15億美元訂單，以便使庫存水平與預期需求保持一致。

中遠海控董事會秘書肖俊光表示，近期市場供求關係發生一定邊際變化。供給側方面，主要航區港口擁堵情況近期有所緩解，運力得到逐步釋放；需求側方面，在通膨壓力加大、能源價格高企等因素影響下，市場需求出現一定下滑。在上述因素共同作用下，即期市場運價出現了一定程度調整。

「我們認為，現階段需求正處於今年的相對低點，後續預計將有所上升。」肖俊光表示，「根據對市場的前期摸排，客戶目前已在逐步去庫存，隨著消費者的消費信心逐步恢復，預計今年第4季市場需求將提升，這將有利於進一步改善市場整體的供求關係。」

華泰證券認為，即期運價將維持逐步下降的態勢，但運價水平仍將大幅高於疫情前。

指數 航線 證券

上一則

中國成功發射試驗14號和15號衛星

下一則

上海當街割喉案兇手被捕 警方：感情糾紛引起

延伸閱讀

全球海運價格暴跌 中國至東南亞驚見負運價

全球海運價格暴跌 中國至東南亞驚見負運價
聯邦快遞：全球貨運降溫

聯邦快遞：全球貨運降溫
海運巨頭跨空運 打造一站式服務

海運巨頭跨空運 打造一站式服務
美西線海運價恐跌破3000

美西線海運價恐跌破3000

熱門新聞

Angelababy被列為「禁止起用整容藝人」「危險人物」。(取材自微博)

要求真面目…中國電視劇禁用整容藝人 黃曉明、楊冪被點名

2022-09-19 02:30
王岐山（中）與各國元首、王室成員、政府代表共同出席在西敏寺大教堂舉行的伊麗莎白二世女王國葬儀式。（新華社）

王岐山出席英女王國葬堅持戴口罩 引網友熱議

2022-09-20 11:18
網紅施子怡舉報藝考機構校長涉性侵行為。(取材自微博)

北京電影學院成後宮？藝考機構校長被控誘姦百女

2022-09-21 04:10
運動員阿爽參與鐵人三項比賽，因服裝受到矚目。（取材自極目新聞）

三鐵美女穿高衩緊身服比賽太露骨？裁判：服裝合規定

2022-09-24 09:00
許多中國網友皆反映航班遭取消。(取材自微博)

中國傳「航班大面積取消」單日逾千班次 媒體曝2主因

2022-09-22 18:37
以陳繼志（紅圈者）為首的唐山黑惡勢力，警方偵查起訴共查獲28名黑社會分子。（視頻截圖）

中國唐山燒烤店打人案一審 主嫌陳繼志獲刑24年

2022-09-22 22:45

超人氣

更多 >
美西房市急凍 西雅圖交易跌34% 最快冷卻20城加州占6個

美西房市急凍 西雅圖交易跌34% 最快冷卻20城加州占6個
封面故事／誰偷取我的錢？存款頻被盜 追討難上難

封面故事／誰偷取我的錢？存款頻被盜 追討難上難
裘莉再被揭真面目？狠心介入布珍婚姻 奪愛兼搏上位

裘莉再被揭真面目？狠心介入布珍婚姻 奪愛兼搏上位
網球／終於能去滑雪了 費德勒決定退休：4個孩子3個哭

網球／終於能去滑雪了 費德勒決定退休：4個孩子3個哭
劉強東捲性侵案後 「奶茶妹」章澤天小腹隆起疑懷二胎

劉強東捲性侵案後 「奶茶妹」章澤天小腹隆起疑懷二胎