澳門11月解封？ 將恢復中國旅行團赴澳旅遊及電子簽註

澳門行政長官賀一誠24日宣布，將恢復與中國的電子簽註，以及停辦近3年的中國旅行團赴澳旅遊也預計在今年11月恢復。香港中通社

全球各地陸續解封迎接久違的觀光客，以振興疲軟的民生經濟，澳門 正計畫跟進。24日澳門行政長官賀一誠宣布，將恢復與中國的電子簽註，以及停辦近3年的中國旅行團赴澳旅遊也預計在今年11月恢復，包括廣東、上海、浙江、江蘇、福建在內的四省一市首先恢復。

據界面新聞，賀一誠表示，相關工作將設有熔斷機制，因此需要1個月時間籌備，內容包括旅客抵澳後一旦出現疫情 ，有關機制將如何應付等。

他並提到，若中國某一省市發生嚴重疫情，澳門就會停止；若澳門發生疫情，亦會有熔斷機制，但同時設有恢復機制，在一定日數後可恢復正常旅行團，無須再申請。

賀一誠表示，疫情重創澳門經濟，澳門正面對困難之時，昨日行政會已公布第二個百億支援計畫，對居民作短期支援，但最終要復甦經濟才能正常運作。

受疫情影響，入境澳門的遊客數量驟降。數據顯示，2020年全年，澳門入境旅客總數約590萬人，與2019年相比減少了85％。2021年澳門入境旅客雖然較2020年增多，但與疫情前的2019年相比，仍然減少超8成。

澳門的賭場收入也隨之出現斷崖式下跌。數據顯示，澳門前年賭場收入僅人民幣604億元，去年人民幣870億元，分別比疫前大跌近8成和7成；今年前8個月賭場收入僅有人民幣288億元。

澳門旅遊局數據顯示，中國及香港 是澳門遊客最重要的兩大來源地，2018年和2019年，來自中國的旅客占總訪澳人次的70.6％和70.9％，香港旅客占比為17.7％和18.7％。