我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

柬埔寨中國偷渡客沉船 增至3死8人仍失蹤

有球迷有隊友 費德勒最完美的告別 勝負早不重要

柬埔寨西港中國偷渡客沉船 增至3死8人仍失蹤

中央社施亞努港24日綜合外電報導
22日，一艘載有41名中國公民的船隻在柬國施亞努港外海翻覆，被救起的人員在醫院接受治療。美聯社
22日，一艘載有41名中國公民的船隻在柬國施亞努港外海翻覆，被救起的人員在醫院接受治療。美聯社

柬埔寨當局表示，22日在柬國施亞努港外海翻覆的一艘船隻，死亡人數今天增加到3名，都是中國公民；還有8人下落不明。此外，有9人傳出在越南海域獲救。

法新社報導，這艘載有41名中國公民的船隻，在施亞努港（Sihanoukville，又稱西港）外海遇難。

施亞努省（Preah Sihanouk）政府發言人告訴法新社，救難人員今天再尋獲2具遺體，使得喪生人數增加到3名，目前還有8人下落不明。

柬埔寨當局昨天救起了21人。另外越南堅江省（Kien Giang）安泰鎮（An Thoi）邊境管制站的一名衛兵告訴法新社，一艘漁船昨天在富國島（Phu Quoc Island）附近的越南海域救起了9名中國公民。

施亞努港原本是個平靜的漁村，近年來在中國人大力投資下，發展成賭場王國。

近來接二連三傳出報導，指中國勞工被誘騙至施亞努港從事賭場或網路詐騙工作，且沒有離去的自由。

柬埔寨當局指出，沉船上的41名中國公民11日先是搭乘快艇離開中國，一週後在國際海域換乘2名柬埔寨人駕駛的一艘木船。

這艘木船22日故障並沉沒，船上2名柬埔寨人被另一艘船救起，其他人則被棄之不顧。中國外交部發言人汪文斌表示，北京正就這起事件和柬埔寨官員密切聯繫。

越南 邊境 快艇

上一則

廣東在建高架橋鋼梁掉落 貨櫃車駕駛與死神擦肩

下一則

香港實施0+3 專家：仍落後海外恐損本土經濟

延伸閱讀

柬埔寨載有41名中國人沉船事故 已有30人獲救

柬埔寨載有41名中國人沉船事故 已有30人獲救
逾40人偷渡柬埔寨 漁船沉沒、23人失蹤

逾40人偷渡柬埔寨 漁船沉沒、23人失蹤
柬埔寨一艘載有中國公民船隻翻覆 超過20人失蹤

柬埔寨一艘載有中國公民船隻翻覆 超過20人失蹤
逾40名中國人偷渡柬埔寨 漁船沉沒23人失蹤

逾40名中國人偷渡柬埔寨 漁船沉沒23人失蹤

熱門新聞

Angelababy被列為「禁止起用整容藝人」「危險人物」。(取材自微博)

要求真面目…中國電視劇禁用整容藝人 黃曉明、楊冪被點名

2022-09-19 02:30
王岐山（中）與各國元首、王室成員、政府代表共同出席在西敏寺大教堂舉行的伊麗莎白二世女王國葬儀式。（新華社）

王岐山出席英女王國葬堅持戴口罩 引網友熱議

2022-09-20 11:18
網紅施子怡舉報藝考機構校長涉性侵行為。(取材自微博)

北京電影學院成後宮？藝考機構校長被控誘姦百女

2022-09-21 04:10
天津南開大學胡金牛教授因為簡歷太過好笑，受到網友熱議。（圖／截自南開大學物理學院官網）

簡歷「太好笑」 中國南開大學教授引起熱議

2022-09-17 12:52
許多中國網友皆反映航班遭取消。(取材自微博)

中國傳「航班大面積取消」單日逾千班次 媒體曝2主因

2022-09-22 18:37
以陳繼志（紅圈者）為首的唐山黑惡勢力，警方偵查起訴共查獲28名黑社會分子。（視頻截圖）

中國唐山燒烤店打人案一審 主嫌陳繼志獲刑24年

2022-09-22 22:45

超人氣

更多 >
拜登又被質疑失態 演說後狀似迷航找不到台階下

拜登又被質疑失態 演說後狀似迷航找不到台階下
最幸福國度23日重開 每人每晚加收200美元恐嚇跑遊客

最幸福國度23日重開 每人每晚加收200美元恐嚇跑遊客
越裔男毆打空服員 若定罪最高20年監禁

越裔男毆打空服員 若定罪最高20年監禁
蔣孝嚴昔日緋聞女主角張淑娟發聲 近日將對周玉蔻提告

蔣孝嚴昔日緋聞女主角張淑娟發聲 近日將對周玉蔻提告
研究：亞洲沿海城市快速下沉 數以千萬計人恐受創

研究：亞洲沿海城市快速下沉 數以千萬計人恐受創