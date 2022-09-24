柬埔寨西港中國偷渡客沉船 增至3死8人仍失蹤

22日，一艘載有41名中國公民的船隻在柬國施亞努港外海翻覆，被救起的人員在醫院接受治療。美聯社

柬埔寨當局表示，22日在柬國施亞努港外海翻覆的一艘船隻，死亡人數今天增加到3名，都是中國公民；還有8人下落不明。此外，有9人傳出在越南 海域獲救。

法新社報導，這艘載有41名中國公民的船隻，在施亞努港（Sihanoukville，又稱西港）外海遇難。

施亞努省（Preah Sihanouk）政府發言人告訴法新社，救難人員今天再尋獲2具遺體，使得喪生人數增加到3名，目前還有8人下落不明。

柬埔寨當局昨天救起了21人。另外越南堅江省（Kien Giang）安泰鎮（An Thoi）邊境 管制站的一名衛兵告訴法新社，一艘漁船昨天在富國島（Phu Quoc Island）附近的越南海域救起了9名中國公民。

施亞努港原本是個平靜的漁村，近年來在中國人大力投資下，發展成賭場王國。

近來接二連三傳出報導，指中國勞工被誘騙至施亞努港從事賭場或網路詐騙工作，且沒有離去的自由。

柬埔寨當局指出，沉船上的41名中國公民11日先是搭乘快艇 離開中國，一週後在國際海域換乘2名柬埔寨人駕駛的一艘木船。

這艘木船22日故障並沉沒，船上2名柬埔寨人被另一艘船救起，其他人則被棄之不顧。中國外交部發言人汪文斌表示，北京正就這起事件和柬埔寨官員密切聯繫。