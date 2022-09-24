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廣東在建高架橋鋼梁掉落 貨櫃車駕駛與死神擦肩

記者林宸誼／即時報導
廣東江門和中山交界處的中江高速公路，24日發生鋼梁掉落事故，一輛貨櫃車的貨櫃被壓扁，駕駛所幸沒有受傷。(取自上游新聞)
廣東江門和中山交界處的中江高速公路，24日發生鋼梁掉落事故，一輛貨櫃車的貨櫃被壓扁，駕駛所幸沒有受傷。(取自上游新聞)

廣東江門和中山交界處的中江高速公路，24日發生鋼梁掉落事故，造成現場一名作業工人受傷，已送醫院救治，一輛貨櫃車的貨櫃被壓扁，駕駛所幸沒有受傷，事故具體原因正在進一步調查中。

(影音來源：聯合影音網)

上游新聞報導，24日上午9時，廣東省中山市橫欄鎮在建的西環高速橫欄北互通C匝道高架橋作業現場發生鋼梁掉落，從駕車路過現場的駕駛提供照片可看到，一段形似鋼架的物體掉落在高速公路中間，一輛貨櫃車後半部分被鋼架重壓，已經變形，但貨櫃車的車頭仍保持完整，不少過路駕駛站在路邊張望。

32歲過路的駕駛黃先生指出，事故發生在大約在9時12分左右，當時，他從江門出發去中山送貨，正行駛至中江高速中山橫欄段，「路過兩個在建的橋墩，有部分車道被封鎖，只有一個車道開放，前方有點堵車。」

突然間，一段高架鋼架迅速垮塌下來，全程僅幾秒鐘，他還反應不過來，彷彿在看電影大片，「畫面真的很震撼，因為我在車裡，沒有聽見太大的聲音，感受不到震動，塌下來的是鋼架，橫截面大概占4個車道，十幾公尺吧。」

黃先生的車距離被砸的貨車之間約有50公尺遠，「我和那輛被砸中的車中間有4部車，我只能看到車尾。」

現場許多人都下車圍觀，很快消防等部門便趕到現場救援，施工單位並把現場封鎖。黃先生表示，沒看到被砸到的貨車司機是否救出，但他從現場其他過路駕駛處聽說，這名幸運的貨車駕駛順利逃生，「但有施工人員從橋上面掉下來了。」

廣東省交通運輸檔案信息管理中心公眾號「廣東交通」發布通報， 24日上午9時13分許，位於中山市橫欄鎮在建的西環高速橫欄北互通C匝道高架橋作業現場發生鋼箱梁掉落，造成現場一名作業工人受傷，已送醫院救治，一輛貨櫃車的貨櫃被壓，司機無礙。

事故具體原因正在進一步調查中。事故造成中江高速交通中斷，交警對該路段實施雙向交通管制，請廣大車主注意繞行。

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