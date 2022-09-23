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王毅：台獨是「破壞力極強的灰犀牛」應堅決制止

記者陳政錄／北京即時報導
中國外交部長王毅。(歐新社)
中國外交部長王毅。(歐新社)

正在美國出席聯合國大會的中國外交部長王毅，於當地時間22日在美國亞洲協會紐約總部發表演說，重點提及中美關係和台灣問題。他強調，「台灣問題是中國核心利益中的核心」，而「台獨是頭破壞力極強的灰犀牛」，應當予以堅決制止。

據中國外交部網站，王毅在演說中表示，「台灣問題是中國核心利益中的核心，一個中國原則是中美關係政治基礎中的基礎，三個聯合公報是中美關係最重要的護欄。」

王毅形容，當前，台灣問題越來越成為中美關係的最大風險。「處理不好，很可能對兩國關係造成顛覆性破壞影響。」

王毅接著強調，討論台灣問題的前提是，「台灣是中國領土的一部分，從來就不是一個國家。」他細數日本侵華、《開羅宣言》、《日本投降條款》，到後來的聯大第2758號決議、中美達成三個聯合公報等歷史，抨擊美方推出「與台灣關係法」、「對台六項保證」，不斷虛化掏空一中原則，中方堅決反對。

王毅指控，在美方的插手和縱容下，台獨勢力滋生蔓延，不斷改變中國台灣同屬一中的根本現狀，進而對台海和平穩定構成了最大威脅。他稱，「台灣的民進黨當局拋棄了體現一中原則的九二共識，破壞了兩岸關係得來不易的和平發展局面，執意推行『漸進式台獨』。」

因此，王毅說， 「台獨這頭破壞力極強的灰犀牛，正在向我們衝來，應當予以堅決制止。」

王毅表示，我們（中國）始終以最大誠意、盡最大努力追求和平統一，但絕不會容忍任何旨在分裂國家的活動，保留採取一切必要措施的選項，針對的是觸犯《反分裂國家法》的行為，絕非針對台灣同胞。他說，制止 「台獨」分裂，捍衛領土完整，維護台海和平， 「是中國依據國內法、國際法行使的神聖權利。」

對於中美關係，王毅強調相互尊重、和平共處、合作共贏三點。他說，美國如果沿著零和博弈的思維處理中美關係，繼續用 「政治正確」來誤導對華政策，會使中美關係走向衝突對抗的終點， 「我們要大喝一聲，是時候要認真反思，重回正軌了。」

王毅舉美國把中國定義為「最主要對手」和「最嚴峻長期挑戰」，實施全方位遏制，試圖通過「塑造周邊戰略環境」來圍堵中國，編織各種排除中國的「小圈子」等為例，反問「如何避免發生新的冷戰？」

他在談話中，抨擊美方採舉的種種措施，例如對華貿易戰、打壓華為、搞晶片聯盟、印太經濟框架等、允許眾議長裴洛西訪台、售台軍武等。王毅表示，美方不能一方面損害著中方核心利益，一方面又要求中方無條件合作，這一邏輯不能成立。

王毅還提到，中共二十大再過不到一個月將召開，科學規劃未來五年乃至更長時期中國的發展藍圖，中方將保持初心，和各國人民一道，共同推動構建人類命運共同體。

王毅 一中原則 日本

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