大貓熊「團團」病了 中國網友心疼喊話：回來吧

不少微博網友在得知團團生病的消息後，留言為團團加油。（截圖自微博《愛大熊貓圓仔》）

中國14年前（2008年）贈送台灣的大貓熊「團團」生病的消息，在傳回中國後也引起民眾關心。不少網友留言為團團加油，但也有網友喊話：「還回來，我們治！」

中贈台大貓熊團團、圓圓曾是兩岸關係和解的象徵。2005年5月，在時任國民黨主席連戰結束中國訪問行程後，時任中國國台辦主任陳雲林就宣布將向台灣贈送兩隻大貓熊。

2006年1月6日，中國國家林業局宣布兩隻贈台大熊貓遴選結果出爐。其中團團是雄性，生日是2004年9月1日；圓圓是雌性，生日是2004年8月30日。

之後在兩岸完成一連串相關手續後，團團、圓圓於2008年12月23日搭乘長榮 航空專機飛抵桃園國際機場 。團團、圓圓當時要離開四川雅安碧峰峽基地前往成都雙流國際機場的途中，高速公路收費站還曾出現上千位雅安市民為團團、圓圓送行。

台北市立動物園 表示，18歲的大貓熊團團今年8月底出現疑似癲癇症狀，9月中特別安排團團到台大附設動物醫院接受相關檢查，腦部檢查結果顯示團團左大腦半球有局部液化壞死病變。台北市長柯文哲表示，台北市立動物園醫療團隊一定會盡力給團團最好的治療。