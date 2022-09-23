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外星人降臨？新疆多地民眾21日晚間目擊不明發光體

記者林則宏／即時報導
新疆多地民眾21日晚間都目擊夜空中劃過一道巨大扇形光束。（取自科技日報微信公眾號）
新疆多地民眾21日晚間都目擊夜空中劃過一道巨大扇形光束。（取自科技日報微信公眾號）

21日晚間，新疆克拉瑪依、伊犁、阿勒泰等地，不少民眾都目擊夜空中畫過一道巨大扇形光束。相關的影片和照片上傳網路後，引發不少中國民眾關注，甚至有人說，難不成是外星人降臨了？

據中國科技日報報導，新疆多地政府部門均表示，當晚並未監測到異常情況。那麼，這麼多人看到的扇形不明發光體究竟是什麼？

對此，中國天體物理博士劉博洋接受科技日報訪問時表示，新疆附近有兩個重要的航天中心一個是內蒙古西部阿拉善盟額濟納旗的酒泉衛星發射基地，另一個是新疆西邊哈薩克境內的拜科努爾航天發射場。

劉博洋說，日落後不久，如果有火箭或導彈發射，它們飛到高空後，發動機噴出的氣體可以被太陽照亮，這時就會形成我們看到的巨大扇形結構。

據報導，俄羅斯搭載「聯盟MS-22」飛船的「聯盟-2.1a」火箭於北京時間9月21日21時54分，從拜科努爾發射場升空，時間正好與新疆民眾拍攝到不明發光體吻合。

劉博洋補充解釋稱，看到的不明發光體是什麽結構，和觀測的方位有關。如果在側面看，就是扇形結構；如果在火箭的正後方看，可能就是螺旋形結構。因為如果拋出的一級火箭裡有殘餘的燃料，會隨著火箭的打轉，邊下落邊旋轉，可能就會甩出一個螺旋形。

新疆 北京 哈薩克

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