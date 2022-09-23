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中國兩地對集中隔離收費 引民眾反彈

記者陳政錄／北京即時報導
中國疫情防控兩年多，有地方開始對強制集中隔離收費，引起民眾反彈。新華社
中國疫情防控兩年多，有地方開始對強制集中隔離收費，引起民眾反彈。新華社

中國防控新冠疫情已兩年多，在財政吃緊下，雲南鎮雄縣、重慶長壽區兩地接連發布公告，對集中隔離場所人員實行收費管理，拒不支付將追究法律責任。此舉近兩日在微博上引起大量中國網友反彈，質疑官方漫天要價，擔憂其他地方也跟進；連一向為官方喉舌的中共黨媒前總編輯胡錫進也表示，若強制性集中隔離由個人自費，於法於理都講不通。

據雲南省鎮雄縣宣布， 9月21日零時起，對所有新入住集中隔離場所人員實行收費管理，費用在每人每天人民幣100元到150元（約美金14元到21元）不等。

重慶長壽區也同時宣布，對該區集中隔離醫學觀察的人員，收取一定的食宿費用，其中，在公租房隔離點為每人每天人民幣300元（約美金42元），含人民幣60元餐費，隔離飯店則按政府徵用協議價格收取。

雖如重慶長壽區有設定多個減免收費對向，包括戶籍人口、在當地工作者、醫生、學生等，但仍引起爭議。中共黨媒《環球時報》前總編輯胡錫進撰文反問，「外地人也是中國公民，他們應該受到歧視，自掏腰包支付配合公共防疫的費用嗎？」

胡錫進說，除了少數人故意違反防疫規定，大多數依法依規的旅行者遭隔離多數是意外的，且不排除有地方過度防疫。在此之下，他認為，隔離期間，實施隔離措施的政府應當對被隔離人員提供生活保障，集中隔離進行收費在《傳染病防治法》等相關法律法規上也站不住腳，且本地人和外地人之間有區別的支付政策，顯然不利疫情防控。

至於各界擔憂，這兩地調整措施，是否代表全中國將全面對隔離收費的開端。胡錫進認為，自費集中隔離肯定不應推廣，那樣的話會鼓勵一些地方不必要擴大使用這一極限措施的範圍。「輿論對它的反對是顯而易見的。」

除此之外，也有紅星新聞、百度百家號創作者質疑地方收費太貴，其中，以重慶長壽區為例，當地最低工資標準不過每月人民幣2,100元，每天收人民幣60元餐費已高出正常水準，更別說公租房隔離點一天總共要收人民幣300元，隔離七天一個月工資就飛了。

據中國《傳染病防治法》第41條規定，「在隔離期間，實施隔離措施的人民政府應當對被隔離人員提供生活保障」。同時，被隔離人員有工作單位的，所在單位不得停止支付其隔離期間的工作報酬。

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