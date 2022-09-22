烏克蘭局勢 王毅：中方不袖手旁觀 當務之急是停火止戰

中國國務委員兼外長王毅21日在紐約會見歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾。（取自中國外交部網站）

中國國務委員兼外長王毅21日在紐約出席聯合國大會，期間會見歐盟 外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）時指出，烏克蘭局勢呈現擴大化、長期化趨勢，負面外溢影響日益嚴重，這是中方不願看到的。當務之急是停火止戰。

俄羅斯總統普亭 在當地時間21日的全國電視演說中，下令動員30萬名後備役為烏克蘭戰事增兵，這是俄國 在二戰後首次的大規模動員。普亭聲稱要解放烏東頓巴斯（Donbas）地區，他並指控西方對俄國「核敲詐」。普亭揚言，「俄國領土主權受威脅，我們定會不惜一切方法保衛俄國與人民。」

針對普亭警告西方國家，當他說準備使用核武保衛俄國時，他不是在虛張聲勢。波瑞爾21日隨即批評普亭這場演說是嚴重的情勢升級。他說，「挾核武進行威脅是不可接受之事，對所有人構成真正的危險。」

根據中國外交部新聞稿，王毅在與波瑞爾會面時表示，對於烏克蘭局勢，中方既不會袖手旁觀，更不會火上澆油，將繼續以自己的方式發揮作用，同時中方也支持歐盟和歐洲大國繼續積極斡旋，盡一切努力爭取和平。

王毅告訴波瑞爾，當前世界進入動盪變革期，中歐作為多極化世界中的兩大重要力量，應承擔應盡責任，堅持互為戰略夥伴關係的基本定位，保持對話溝通的良好勢頭。相信歐盟將堅持戰略自主，共同推動中歐關係行穩致遠。

他呼籲中歐雙方，一是堅持互利共贏，抵制脫鉤斷鏈。二是堅持多邊主義，反對陣營對抗。三是堅持求同存異，不把對方視為對手，不因競爭就減少合作。

王毅表示，雙方應盡早舉行新一輪高級別戰略對話，爭取年內開展經貿、綠色、數位、人文高層對話。中歐還應加強宏觀經濟、財金、供應鏈、能源、氣變等領域對話合作，共同應對全球性挑戰。

根據中國外交部的新聞稿，波瑞爾表示，當今世界已經失序，歐洲穩定面臨挑戰。歐盟高度重視中國的大國地位和作用，願同中方繼續保持戰略溝通，充分發揮各領域高層對話機制作用。歐盟對可能出現核擴散深感憂慮，希望中方施加重要影響，共同找到解決問題的出路。