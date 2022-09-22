中國傳「航班大面積取消」單日逾千班次 媒體曝2主因

許多中國網友皆反映航班遭取消。(取材自微博)

中國網友21日紛紛於網上貼出航班取消的截圖，表示中國航班因不明原因正在大面積取消，消息一出引發眾多民眾恐慌，甚至有網友懷疑是因為「台灣問題」。不過稍晚即有中國媒體出面澄清，指出航班取消已是疫情 下的常態，並非21日才有的特殊現象。

中國航班21日晚間驚傳「大面積取消」的情形，許多中國民眾陸續在網上反應原訂航班遭取消，包括南京、上海、廣州、廈門等地的機場 ，在21日就取消超過1228班次的航班，令不少網友困惑問道，「到底發生什麼事？」

據「第一財經」報導，按照「航班管家」的統計資料顯示，這樣的航班取消率並非21日當天才突然暴漲，而是新冠肺炎疫情以來的常態。受疫情影響，整個2022年上半年，中國民航預估旅客運輸量僅近1.2億人次，同比2019年和2020年分別下降63.4%、 20.0%，亦較2021年下降52.0%。

再以前一周來說，中國民航執飛航班量近4萬班次，同比2021年下降46.4%，同比疫情前的2019年更大幅下降60.7%，航班執飛率只有 35.9%，代表6成以上的計畫航班被取消。

除了疫情因素，航班量的大幅下降也與油價 上漲有關，成本驟升讓8家上市航司上半年一共虧了近700億元人民幣（約98.9億美元），等同每天虧損3.8億元人民幣。