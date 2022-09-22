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中國多地下架檳榔 海南業者引千年歷史網友吐槽

中央社台北22日電
中國禁止在廣播電視和網路節目宣傳推銷檳榔及其製品。但檳榔業已經坐大，形成尾大不掉的局面。（澎湃新聞）
中國禁止在廣播電視和網路節目宣傳推銷檳榔及其製品。但檳榔業已經坐大，形成尾大不掉的局面。（澎湃新聞）

中國多地下架檳榔，海南業者引史書指當地人嚼檳榔已有千年歷史，另拉湖南下水，指兩地檳榔不一樣，但遭網友吐槽同是檳榔有何不同，並說檳榔雖然涉及百萬人利益，但也危害千萬人健康。

港媒「香港01」今天報導，海南是檳榔種植的主要產地之一，對於中國多地市場監管部門要求下架檳榔及檳榔製品，海南省檳榔協會昨天發布「關於近年海南檳榔產業發展情況通告」，積極為檳榔業澄清。

海南省檳榔協會說，據史書記載，海南種植檳榔已有1500多年歷史，發展至今，海南的檳榔種植面積已占中國的95%以上，海南島是世界著名的「長壽島」，而海南人咀嚼檳榔已有上千年的歷史，素有「客至奉檳榔」的習俗。

協會續稱，海南近年推動檳榔產業轉型升級，推廣檳榔綠色環保烘乾技術，制定檳榔加工乾果食品安全地方標準，從源頭保證檳榔產品質量。

除了文化及產業面，協會另指檳榔是中國四大南藥之首，具有降氣、行水、截瘧、利消化等藥用功能，協會與多家國家級科研機構和單位，推進檳榔藥食同源的科學研究。

除了說明檳榔的發展性，海南省檳榔協會更與「湖南檳榔」劃清界線，稱在檳榔深加工方面，「中國檳榔」、「海南檳榔」和「湖南檳榔」是3個不同的概念，目前海南研發不傷害口腔粘膜、檳榔鹼含量較低的檳榔產品，已取得階段性研究成果。

不過，外界對海南省檳榔協會的說明有疑慮，許多網友在社群平台表示，兩省檳榔是不同概念是何種定義？有害物質就應該從根本上清除，支持禁售，待研發出無害檳榔再進行銷售。

網友認為，檳榔業雖然涉及百萬人的利益，但是也危害千萬人的健康。

36歲的中國歌手傅松10日因口腔癌去世，他曾表示是因檳榔所致，呼籲大家珍惜生命，遠離檳榔，輿論關於禁售檳榔的呼聲因此再起，浙江義烏以及四川營山等地市場監管部門隨後對檳榔銷售採取嚴格措施。

海南省的檳榔種植占全省農業人口的41.37％，已經超過橡膠、椰子成為海南熱帶作物...
海南省的檳榔種植占全省農業人口的41.37％，已經超過橡膠、椰子成為海南熱帶作物的第一大產業，是繳稅大戶。這些現實也讓職能管理部門投鼠忌器。（極目新聞）

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