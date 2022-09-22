中國多地下架檳榔 海南業者引千年歷史網友吐槽

中國禁止在廣播電視和網路節目宣傳推銷檳榔及其製品。但檳榔業已經坐大，形成尾大不掉的局面。（澎湃新聞）

中國多地下架檳榔，海南業者引史書指當地人嚼檳榔已有千年歷史，另拉湖南下水，指兩地檳榔不一樣，但遭網友吐槽同是檳榔有何不同，並說檳榔雖然涉及百萬人利益，但也危害千萬人健康。

港媒「香港 01」今天報導，海南是檳榔種植的主要產地之一，對於中國多地市場監管部門要求下架檳榔及檳榔製品，海南省檳榔協會昨天發布「關於近年海南檳榔產業發展情況通告」，積極為檳榔業澄清。

海南省檳榔協會說，據史書記載，海南種植檳榔已有1500多年歷史，發展至今，海南的檳榔種植面積已占中國的95%以上，海南島是世界著名的「長壽島」，而海南人咀嚼檳榔已有上千年的歷史，素有「客至奉檳榔」的習俗。

協會續稱，海南近年推動檳榔產業轉型升級，推廣檳榔綠色環保烘乾技術，制定檳榔加工乾果食品安全地方標準，從源頭保證檳榔產品質量。

除了文化及產業面，協會另指檳榔是中國四大南藥之首，具有降氣、行水、截瘧、利消化等藥用功能，協會與多家國家級科研機構和單位，推進檳榔藥食同源的科學研究。

除了說明檳榔的發展性，海南省檳榔協會更與「湖南檳榔」劃清界線，稱在檳榔深加工方面，「中國檳榔」、「海南檳榔」和「湖南檳榔」是3個不同的概念，目前海南研發不傷害口腔粘膜、檳榔鹼含量較低的檳榔產品，已取得階段性研究成果。

不過，外界對海南省檳榔協會的說明有疑慮，許多網友在社群 平台表示，兩省檳榔是不同概念是何種定義？有害物質就應該從根本上清除，支持禁售，待研發出無害檳榔再進行銷售。

網友認為，檳榔業雖然涉及百萬人的利益，但是也危害千萬人的健康。