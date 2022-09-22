美通膨削減法案立法 中國商務部：採取措施維護權益

中國商務部發言人束珏婷。（中新社資料照）

針對美國《通膨削減法案》中的歧視 性因素，中國商務部發言人束珏婷22日回應表示，中方對美方近期通過的《通膨削減法案》中有關歧視性電動汽車 補貼條款表示關切。中方將持續跟蹤評估美方立法的後續實施情況，必要時將採取措施維護自身合法權益。

據香港文匯網，美國《通膨削減法案》已正式成為立法。該法案對可享受稅收抵免的新能源車車型做出了規定，比如汽車電池的原材料的特定百分比須來自美國自由貿易協定夥伴，或在北美回收。一些經濟體已對該法案中一些歧視性因素感到擔憂。

束珏婷表示，中方對美方近期通過的《通膨削減法案》中，有關歧視性電動汽車補貼條款表示關切。相關措施以整車北美當地組裝等條件作為提供補貼的前提，對其他進口同類產品構成歧視，涉嫌違反世貿組織最惠國待遇、國民待遇等原則。中方注意到，已有其他世貿組織成員對美方的措施表達了嚴重關切。

束珏婷指出，美國作為世貿組織成員，應以符合世貿組織規則的方式實施相關投資 政策，維護公平競爭的貿易秩序。中方將持續跟蹤評估美方立法的後續實施情況，必要時將採取措施維護自身合法權益。