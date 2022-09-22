何時恢復正常生活？中CDC：需最後10%民眾完成疫苗接種

圖為上海市奉賢區一處衛生服務中心早前為年長者接種新冠疫苗。中新社

台灣10月13日起，入境防疫 就將改為「0+7」。對於中國民眾何時能恢復正常生活？中國疾控中心指出，疫苗 是結束新冠大流行的關鍵因素，需要為「最後10%」人群的疫苗接種付出努力，適時接種第二劑加強針（第四劑疫苗）。

據財新網報導，由中國疾控中心免疫規劃中心主任尹遵棟等人於近期在《中國疾病預防控制中心周報》發布的報告稱，因SARS-CoV-2不適合從自然感染獲得群體免疫力，因此每個人都需要通過接種疫苗來獲得個體保護。有效的人群免疫力必須「逐人建立」，直到所有人都得到保護。

報告稱，這對人口眾多的國家來說是一項艱巨的任務。現在最緊迫、最關鍵的問題是：「最後10%人口的新冠疫苗接種」。因為「最後的10%」其中有許多是老年人，一旦感染將承受巨大的痛苦。

文章稱，三劑滅活疫苗對預防嚴重、致命COVID-19的有效性在老年人中非常高，對於60多歲、70多歲和80多歲或以上的人，三劑有效性分別為97%、95%和97%。

然而，沒有一種疫苗能高度有效地阻斷感染和傳播，所有疫苗在幾個月後保護作用都會減弱。報告建議，為了安全、長期地結束大流行而維持優化的保護，適時開展第二劑加強針的接種幾乎是肯定的。

文章最後表示，每個人都想恢復到疫情 前的正常生活，疫苗接種就是關鍵。盡管迄今為止，中國新冠疫苗接種已保護了絕大多數人，但接種進程尚未完成。「雖然最後10%是最難達到的，但成功的結果是值得努力的，對於順利退出疫情至關重要。」

根據中國國家衛健委公布的數據，截至9月21日，中國累計報告接種新冠病毒疫苗已達34億3,571.9萬劑次。

儘管中國疾控中心認為，要恢復正常生活，關鍵是為「最後10%」的民眾完成疫苗接種。但目前中國防疫已非科學問題，而是政治問題。中國各地即便無嚴重疫情，迄今依然動輒實施「靜態管理」，嚴格限制人員移動。