中國外交部新任發言人毛寧 依族譜被爆是毛澤東堂妹

毛寧1972年出生，湖南湘潭人，湖南師範大學外語系畢業，主修英語，目前是中國外交部新聞司副司長，排名在汪文斌之後、趙立堅之前。（中國外交部網站）

中國外交部新任發言人毛寧，1972年12月生，湖南湘潭韶山人，與中共 前領導人毛澤東是韶山老鄉。最近有自媒體根據《韶山毛氏族譜》爆料，原來毛寧與毛澤東同宗，輩分一樣，算起來是毛的「堂妹」。

據港媒報導，毛澤東的父親叫毛貽昌，毛寧的父親叫毛貽發，韶山毛姓600年來就是這麼排輩下來的，都是「貽」字輩。仔細看《韶山毛氏族譜》，毛寧是韶山人，輩分很高，跟毛澤東是一個輩分，算是毛澤東「堂妹」。

這本族譜修於2001年，記載毛寧學士學位，當時是外交部三等秘書，居住北京 ，丈夫叢建。毛寧的父親毛貽發曾任湘潭大學教授，算是書香門第。她還有姐姐毛露陽，是湘潭電纜廠工程師。妹妹毛穎，是小學高級教師。

《韶山毛氏族譜》也有記載毛澤東，包括原配羅氏，以及幾任妻子楊開慧、賀子珍、江青。其中江青的記載是「1938年與毛澤東結婚，曾任中央政治局委員，1991年5月14日殁」，沒有寫江青犯「反革命罪」以及自殺。

毛寧是中國外交部第33任發言人。根據推特 ，毛寧曾經在上周的外交部例行記者會上，空白1分24秒，沒有任何記者提問。期間，毛寧再三抬頭，看看有沒有中外記者舉手，然後又低頭整理事先準備好的稿件。最後開口問道：「各位記者沒有其他問題了嗎？」得到一片靜默的回應。她說：「那今天的記者會到這裡結束。」