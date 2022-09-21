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北京電影學院多人遭性騷擾 警方通報刑拘涉案人

中央社台北21日電
與北京電影學院關係密切的「影路站台」校長杜英哲，被指控誘姦多名女生。（搜狐網）
與北京電影學院關係密切的「影路站台」校長杜英哲，被指控誘姦多名女生。（搜狐網）

中國網友檢舉北京電影學院導演系學生趙韋弦和藝術科系考試機構校長杜英哲涉及對數十人性騷擾，北京海淀警方晚間通報，對20歲的趙姓男子刑事拘留，兩起案件都在偵辦或調查中。

北京市海淀區公安局21日發布通報稱，針對網傳某高校學生趙某某（男，20歲）違法情況，經警方初步查明，趙男涉嫌相關違法犯罪，目前已被刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

通報還說，對網民舉報某藝考機構人員杜某某涉嫌違法犯罪的線索，警方正在調查中，將根據調查結果依法處理。

微博帳號「我不會放過任何人」的網友日前發長文爆料，指北京電影學院導演專業趙韋弦以拍攝作業為藉口，誘導、逼迫了超過20名女同學，讓她們穿著較為暴露的服裝，並在言語上、肢體上對這些女生性騷擾。

受害女生表示，雖然心裡不願意，但出於對自身安全的考慮，只能服從。

此外，據爆料網友稱，趙韋弦以測試軟體為由找女同學借個人帳號，結果下載了對方多張展現身材的照片。

對此，北京電影學院學工部16日晚間在其官方公眾號「青春北影」發布公告稱：學校成立由相關部門和院系組成的專班展開調查。

另一名被指控的杜英哲是編導類藝考機構「影路站台」的校長，他被指15年來誘姦多名未成年女學生。有網友收集整理21名受害者控訴杜英哲的文章，在20日發布「21個藝考圈房思琪的血淚控訴」。

北京 性騷擾 電影

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