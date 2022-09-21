中共20大會議期間 加強快遞安檢消毒

中共20大會議10月16日將在北京 召開。中國10月1日起至20大閉幕日期間，將嚴格執行實名收寄、收寄驗視、過機安檢等快遞安檢措施，寄往北京的快遞一律強化安檢和消毒，禁止寄無人機等敏感物品。

中國共產黨第20次全國代表大會10月16日將在北京召開，按慣例會期為7天。

中國國家郵政 局微信公眾號21日通報，為保障20大順利舉辦，近日，國家郵政局、公安 部、國家安全部聯合發布「關於加強中國共產黨第二十次全國代表大會期間寄遞物品安全管理的通告」，就20大期間寄遞物品安全管理工作作出部署。

「通告」要求，郵政快遞企業應當加強20大期間寄遞物品安全檢查。嚴格遵守禁止寄遞物品管理規定，嚴格執行實名收寄、收寄驗視、過機安檢等安全管理制度。凡是寄件人拒絕出示、登記有效身分證件或人證不一致，一律不予收寄；對於禁止寄遞的物品、不能確認安全性的物品、寄件人拒絕驗視的物品，以及與登記訊息不一致的物品，一律不予收寄。

「通告」並要求嚴格執行過機安檢制度，自2022年10月1日0時至20大閉幕之日午夜，各地郵政快遞企業對寄往北京的郵件快遞件一律強化安全檢查和消毒處理，對可疑件按規定報告有關部門。

此外，北京地區郵政快遞企業對進京郵件快遞件全面實行投遞前「二次安檢」，無安檢及消毒標識郵件快件一律退返；對寄往安保核心區域的郵件快件，配合公安、國家安全等部門實行投遞前再次安檢。

中國在20大期間還實行寄遞物品臨時管控措施，嚴禁收寄和投遞寄往北京的低空慢速小型航空器、穿越機、具備超視距飛行能力的航空模型、輕小型無人機（最大飛行速度每小時50公里以上且最大起飛重量8000克以下），以及相關頭戴式顯示器、圖傳模組、飛控模組等關鍵零配件。

「通告」還要求，有關部門應當加強20大期間寄遞管道安全監管。各級郵政管理、公安和國家安全等部門要密切協作，依法嚴厲查處違反寄遞管道安全管理規定和本通告要求的行為，嚴防不法分子利用寄遞管道實施危害國家安全、公共安全的違法犯罪活動。