西藏拉薩封城逾月 居民罕見網路發聲求援

西藏首府拉薩因疫情封城超過一個月。圖為8月21日，無人機拍下位於拉薩市柳梧新區拉薩市群眾文化體育中心內的方艙醫院。中新社

西藏首府拉薩因疫情已封城 超過1個月，紐約時報 報導，在防控措施沒有放鬆的跡象下，常常受恐嚇而不敢發聲的拉薩居民，最近紛紛在網路發出求救聲音，顯示當地情況已令人十分絕望。

紐約時報今天報導，拉薩人口近90萬，其中約70%是藏族人，8月8日發現少數COVID-19確診病例後，拉薩下令封鎖部分地區，防疫措施很快擴大到全市。

今年上海和成都等大城市封城，獲陸媒大幅報導，相比之下，如拉薩這些偏遠城市，沒有得到很大的關注。

報導指出，由於防控措施仍沒有放鬆跡象，許多居民以往常常因受恐嚇而不敢發聲，最近則透過網路，希望外界關注他們的困境。

有些人將他們的遭遇發送到官方媒體的帳號，希望官媒加以報導；也有人加入不相關的熱搜標籤，例如某知名演員被指控嫖娼，以吸引外界注意。

一些藏族居民更在抖音上分享藏語影片，據「西藏行動中心」（Tibet Action Institute）的翻譯，居民在影片中表示無法工作或支付房租；一名男子在車裡對著手機拍攝，說他已經在車裡睡了一個月了。

西藏行動中心主任拉珍哲彤（Lhadon Tethong）說，之前西藏人的訊息寥寥無幾，但本週突然如潮水般湧來，令她震驚。

她說，「這是從內部發出的直接呼救，我們再也看不到了」「所以我們知道他們正處於崩潰」。

不過，一些影片已被刪除，包括一名女子擔心她的食物即將吃完，懇求回家的影片。她強調自己並非抗議。

報導表示，拉薩的清零措施同樣影響當地的漢族人。30歲的溫燕（譯音）說，她和男友及4名室友雖然病毒檢測結果是陰性，但也需要集中隔離，登上救護車後3小時才被送到隔離中心，而這隔離中心是一個未完工的公寓大樓，洗手間浸滿水。

溫燕說，他們沒有東西吃，一名工作人員指因他們來得太晚。午夜時她男友和另一名男子因索取食物而與工作人員發生衝突，並遭到毆打。

溫燕在微博上載隔離遭遇的相片，被轉發數千次。第二天隔離機構官員要求她刪除照片，但她拒絕。

她說，「如果這些帖子消失了，就沒人關心了」，「我不會刪的，因為它們都是真的」。

報導表示，位於新疆西北部的伊寧市自8月初以來一直處於封城狀態。當地是許多維吾爾人的聚居地，居民的困境基本上不為人知。

最近社群媒體也出現了伊寧市居民鋪天蓋地的求援，有居民說缺乏食物和衛生用品。

兩名孩子的母親哈利 帕表示，官員最近幾天送來了肉和饢（naan），是她3週以來第一次吃肉，但仍然無法買水果。兩個孩子本月都發燒，她擔心孩子缺乏營養。

伊寧市官方曾表示當地正在逐步重新開放，但哈利帕說，沒有跡象顯示她公寓大樓的鋼鎖會被拆除。

報導表示，雖然越來越多坐困愁城的故事在網路上出現，但當局的打壓也在增加。

如此前山東當局通報拘留一名男子，因他在小區的聊天群中分享了官方電視台的直播連結，並留言敦促民眾要求援。