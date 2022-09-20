王岐山出席英女王國葬堅持戴口罩 引網友熱議

王岐山（中）與各國元首、王室成員、政府代表共同出席在西敏寺大教堂舉行的伊麗莎白二世女王國葬儀式。（新華社）

中國國家副主席王岐山19日出席英國女王的國葬，在各國政要中只有中國代表全程戴口罩 參加，十分突兀。網友熱議：王岐山究竟是怕感染、怕對嚴格防疫 的中國人難交代，還是支持習近平的政治表態？

王岐山此行的身分是「國家主席習近平特別代表」，他以及陪同的前中國駐英大使劉曉明在18日瞻仰女王靈柩、以及19日參加伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）國葬典禮時，都全程配戴白色口罩，口罩上印有中共五星旗。

日本天皇夫婦在抵達英國時戴著黑色口罩亮相，但在出席女王葬禮時，則沒有戴口罩。日本「每日新聞」報導，日本皇室決定不戴口罩，是因為目前英國已經很少有人戴口罩；如果戴上口罩，德仁天皇夫婦可能成為唯一沒「露臉」的國葬貴賓。日本宮內廳官員擔憂戴口罩會給人與眾不同的感覺。

英國等西方國家早已調整COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫政策，但中國仍堅持對疫情要「動態清零」。從央視新聞的報導來看，中共總書記習近平、國務院總理李克強在國內各省考察，在戶外時不戴口罩，在室內大多仍戴口罩。

此外，習近平日前出訪哈薩克與烏茲別克時，除了與俄羅斯總統普亭以及烏茲別克總統會談時沒戴口罩，其他公開場合時間都戴著口罩，甚至也因為防疫顧慮而沒有出席上合組織峰會的晚宴。

王岐山堅持戴口罩，部分網友認為就是對習近平防疫政策的支持表態。

對於必須嚴格遵守防疫政策的中國民眾來說，王岐山若不戴口罩，可能會引來對當前防疫措施必要性的強烈質疑。

此外，若王岐山不戴口罩並感染COVID-19，也可能增加中國民眾對國產疫苗 效力的懷疑，認為國產疫苗的突破性感染比率有可能比外國疫苗還高。

今年7月23日，中國國家衛健委官員表示，現職中共中央和國家領導人已經完成接種國產新冠疫苗，顯示領導人對國產新冠疫苗高度信任。