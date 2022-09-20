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62歲開始領社安金 還能擁有全職工作嗎？

中共提15項幹部不適任現職情況 包括家人移居境外

記者林宸誼／即時報導
圖為2020年舉行的中國共產黨第19屆中央委員會第五次全體會議。新華社
圖為2020年舉行的中國共產黨第19屆中央委員會第五次全體會議。新華社

中共中央辦公廳在二十大召開前夕，印發「推進領導幹部能上能下規定」（簡稱「規定」），並發出通知即日實施，要求各地區各部門認真遵照執行，提出包括家人移居境外等共15種不適宜繼續任職現有職位的情況。

新華社報導，「規定」列出15種情形的領導幹部，應當及時予以調整，包括：政治能力不過硬；理想信念動搖；擔當和鬥爭精神不強；政績觀存在偏差；獨斷專行或者軟弱渙散；組織觀念淡薄，不嚴格執行重大事項請示報告、個人有關事項報告等制度；事業心和責任感不強；領導能力不足；品行不端，行為失範；裸官或配偶、子女經商；因健康原因無法正常履行工作職責一年以上等。

澎湃新聞報導，這是自2015年「規定」試行版公布以來，時隔7年中共中央再次對規定進行完善，今年8月19日經中共中央政治局常委會會議修訂，9月8日發佈。

比較明確的領導幹部「不適宜擔任現職」情形，從原來的10條，修訂為15條。例如「年度考核被確定為不稱職，或者連續兩年被確定為基本稱職，以及民主測評優秀和稱職得票率達不到三分之二，經認定確屬不適宜擔任現職的」，這一新增的情形之一，明確了「下」的具體標準，增強了年度考核和民主測評制度的剛性。

在現實生活中，一些地方在幹部任用上「能上不能下」，特別是「不能下」的問題，依然困擾著幹部隊伍的管理。除了因為違法違紀被查辦、被「一票否決」、「退居二線」等非下不可的硬性規定外，很少有領導幹部因為「不適宜擔任現職」被調整下來的。

造成這一現象的一個主要原因，就是一些地方對「不適宜擔任現職」認識偏差，沒有引起高度重視，在具體認定和操作中不能嚴格按照規定執行。因此，必須從制度上打破幹部「只能上不能下」的傳統，打破一些幹部「只要不犯大錯誤就不會下」的思維定式，打消一些幹部「做碌碌無為太平官」、「不求有功但求無過」「沒有功勞有苦勞」的想法，從制度上減少幹部「不能下」的組織阻力。

中共

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