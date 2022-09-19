中國記者黃雪琴被捕一年 無國界記者組織籲當局放人

無國界記者組織（RSF）與24家人權非政府組織（NGO）聯合要求當局釋放中國調查記者黃雪琴(圖)，她在一年前的今天因涉嫌「煽動顛覆國家政權」而遭到逮捕。（取材自臉書）

無國界記者組織（RSF）與24家人權非政府組織（NGO）聯合要求當局釋放中國調查記者黃雪琴，她在一年前的今天因涉嫌「煽動顛覆國家政權」而遭到逮捕。

根據無國界記者組織發布的新聞稿，該組織東亞辦事處執行長艾瑋昂（Cédric Alviani）表示：「知名記者黃雪琴只是以調查社會議題的方式服務中國民眾，卻因此遭到當局任意拘押，這證明了中國政府決定消滅國內所有殘餘的獨立聲音」，他並要求當局「立即釋放黃雪琴與中國監禁的所有記者及新聞自由捍衛人士」。

一年前的今天，黃雪琴與工運人士王建兵因涉嫌「煽動顛覆國家政權」而同遭逮捕。無國界記者與24間人權NGO聯合要求當局將他們釋放，並要求當局「尊重並保障兩人監禁期間應有權利，包括諮詢律師、自由聯繫家人，並享有身體自主與適切健康水準等權利」。

黃雪琴與王建兵於2021年9月19日遭到逮捕後，就被單獨監禁5個月的時間，獄方更禁止兩人聯繫律師。其案件於2022年8月移交法院，但至今仍未傳出兩人庭審日期的任何相關消息。

黃雪琴於2010年代擔任中國主流媒體記者，報導女權、貪腐與工業汙染等議題，並因投身中國#MeToo反性騷擾 運動而聞名。2019年時，她因報導香港 民主示威活動而被以「尋釁滋事」罪起訴關押3個月。

中國在無國界記者世界新聞自由指數所衡量的180國中排名177，目前已拘押至少122名記者，為全球最大的記者監獄 。