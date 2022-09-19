前中國鐵路總經理盛光祖 涉貪移送法辦、開除黨籍

中國鐵路總公司前黨組書記、總經理盛光祖被通報起訴。圖為出事前他在公開場合受訪。（取材自中國網）

中共 20大之前再打虎，中共中紀委19日通報，前中國鐵路總公司黨組書記、總經理盛光祖嚴重違紀違法，決定給予盛光祖開除黨籍處分，並將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴。

盛光祖在今年3月25日落馬，據當時新華社報導，中國鐵路總公司黨組書記、總經理盛光祖涉嫌嚴重違紀違法，配合中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。盛光祖也曾擔任正部級的海關總署署長，網傳他是清末洋務運動大臣盛宣懷的曾孫，但未獲證實。

中紀委、國家監委19日通報審查調查情況，稱盛光祖理想信念喪失，政治意識淡漠，對抗組織審查，熱衷迷信活動；違反中央八項規定精神，違規接受宴請、旅遊等活動安排，收受可能影響公正執行公務的禮品；在幹部選拔任用工作中為他人謀取利益；對親屬失管失教，縱容、默許親屬倚仗其職務影響謀取私利；將公權力當作攫取私利的工具，「靠海關吃海關」、「靠鐵路吃鐵路」，用人腐敗和用權腐敗交織，利用職務便利為他人在企業經營、項目承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物。

盛光祖嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄、利用影響力受賄犯罪，且在黨的18大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。

通報稱，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予盛光祖開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

中國鐵路部門由於掌握每年數千億人民幣預算 ，是高層官員的重災區。盛光祖是最後一任鐵道部長，他的前一任部長劉志軍也因嚴重貪腐被判死緩，後改為無期徒刑。另一個帶動中國走向高鐵時代的原鐵道部運輸局局長、副總工程師張曙光也被判死緩（後改為無期），還有其他鐵路重要官員紛紛被查。

華夏時報2018年12月間曾報導，鐵路部門除了涉嫌嚴重違紀違法的，查處的「蒼蠅」數量更多。資料顯示，黨的19大（2017年10月）以來，鐵路紀檢監察組織，一年內就查處違反中央八項規定精神問題297起，紀律處分399人，其中給予開除黨籍、留黨察看、撤銷黨內職務等重處分12人。