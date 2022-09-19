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中國出現猴痘首例 專家籲「勿與外國人肌膚接觸」挨轟

拜登宣告新冠疫情大流行結束 可能引發爭議

中國出現猴痘首例 專家籲「勿與外國人肌膚接觸」挨轟

記者陳言喬／即時報導
中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友。（中新社）
中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友。（中新社）

重慶市日前確診一例境外輸入猴痘病例。中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友發文表示，為防感染猴痘，不要與外國人直接肌膚接觸，但這言論在網路引起爭議，有網友稱是「種族歧視」。

重慶這起猴痘病例是自國外中轉重慶入境人員，在按規定進行入境人員新冠肺炎疫情防控集中隔離期間，發現皮疹等症狀，經重慶市疾控中心實驗室檢測及中國疾控中心復核，實驗室結果猴痘病毒核酸陽性，並經專家診斷為猴痘確診病例。

中國出現首例猴痘病例後，吳尊友17日在其微博發文，表示中國為防止新冠肺炎病例輸入而實施的「7+3」隔離措施，為防止猴痘傳入發揮重要作用，因為猴痘的潛伏期為5至21天，多為6至13天，隔離措施可以攔截住大部分境外輸入的猴痘病例，但對於潛伏期超過7天的病例，就有可能流入社會。

他相信除了重慶報告的病例，目前「漏網」病例的可能性非常小，但不代表將來沒有。

他表示，為預防感染猴痘，作為日常生活方式，建議「不要同外國人發生肌膚直接接觸」、「不要同近期（3週內）從境外回國的人發生肌膚接觸」、「不要同陌生人發生肌膚接觸」，要注意手衛生、使用公共廁所時盡可能使用一次性坐便紙，如果條件不允許，可用酒精濕紙巾或蘸熱水的紙巾擦拭後再使用。

但吳尊友建議「不要同外國人發生肌膚直接接觸」在網路上引起爭議，環球時報官方微博轉載吳尊友的建議一文留言區，有網友直斥「種族歧視！」、「開始公開種族歧視了？」、「真是搞笑了！和最開始武漢疫情爆發的時候，當時美國總統川普說是中國病毒，有什麼區別？」

世界衛生組織指出，猴痘是透過與猴痘患者密切接觸而在人與人之間傳播，密切接觸可以是面對面如交談、呼吸或唱歌時雙方很接近，透過產生飛沫而傳播，皮膚接觸如觸摸或性行為、接吻等也可傳播。世衛表示，要預防感染猴痘，要「限制與懷疑或確診猴痘的人密切接觸」。

猴痘 種族歧視 疫情

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