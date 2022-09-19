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香港入境隔離措施有望鬆綁 11月可能「0+7」

記者陳言喬／即時報導
香港政府考慮11月前將入境檢疫措施調整至「0+7」，即零天強制酒店檢疫，全程7天社區醫學監察。圖為香港機場資料照片。（中通社）
香港政府考慮11月前將入境檢疫措施調整至「0+7」，即零天強制酒店檢疫，全程7天社區醫學監察。圖為香港機場資料照片。（中通社）

香港防疫政策可望進一步「鬆綁」，港府正考慮11月前將入境檢疫措施調整至「0+7」，即零天強制酒店檢疫，全程7天社區醫學監察。

界面新聞報導，香港目前採取「3+4」隔離措施。香港特區醫務衛生局局長盧寵茂17日表示，政府對縮減酒店檢疫持正面態度，將積極考慮11月前將入境檢疫措施調整至「0+7」。香港衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮在18日的疫情記者會也表示，香港特區政府的方向是提升與國際接軌，正積極考慮檢疫「0+7」方案。

近一周來香港疫情有回落的跡象，日新增確診均在9000宗以下，即使在中秋假期後一周，也未見明顯或大幅上升，為放寬隔離政策提供了首要基礎。

盧寵茂表示，近一周確診個案有望已進入平台期，近10天的污水檢測病毒量亦保持回落。如果疫情控制得好，有空間放寬社交距離措施。

香港隨著本土疫情有所放緩，香港先後取消個別國家地區的禁飛令和航班熔斷機制，並在8月推出「3+4」檢疫安排，即3天酒店檢疫及4天醫學監測，配合紅黃碼制度推行。

10月香港將迎來展覽活動高峰期，11月則有更多面向國際的活動和會議，也促使香港進一步調整防疫政策。

儘快恢復旅遊業是香港另一重壓力。據香港文匯報，旅遊界立法會議員姚柏良在9月14日表示，「3+4」檢疫方案實施1個月以來，入境旅客未有明顯增加，旅遊業尚未由起色。他期望政府儘快公佈實施「0+7」的時間表，讓旅遊業在第4季可以突破困局。

加上新加坡和部分東南亞國家已經實施零隔離政策，外資、外商也催促香港進一步放開隔離政策。隨著金管局舉辦的國際金融領袖投資峰會和香港國際七人欖球賽即將到來，香港開始將「0+7」提上日程。

在香港與大陸通關部分，香港01報導，港府運輸及物流局局長林世雄9月17日表示，港府會爭取明年前全面正常通關，政府著手與內地商討優化長遠通關安排，包括高鐵地鐵化等。

2019年之前，香港市民可從西九龍乘坐高鐵直接抵達廣州南站，由紅磡乘城際直通車也可抵達廣州東站。不過，這一服務因疫情已經停擺超過兩年時間。

香港 疫情 醫學

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