香港房價跌跌不休，有屋主賠20%也要賣房。（中通社）

受新冠疫情衝擊及美國頻繁升息 的影響，香港 屋主急著賣房，一向堅挺的香港房價呈現跌勢。中原地產最新公布的中原城市領先指數 CCL（反映主要大型屋苑二手住宅樓市走勢）報171.83點，連續8周下跌，跌幅共計5.09%，創下2019年2月以來新低。

中國經濟周刊報導，香港差餉物業估價署公佈的最新資料亦顯示，今年前七個月，香港樓價已累計下跌4.52%，抵消去年約3.69%的升幅。

中原城市領先指數CCL由香港大型地產仲介中原地產發佈，主要反映大型屋苑二手住宅的樓市走勢。中原地產研究部高級聯席董事黃良升指出，9月2日-9月9日這一周，香港四大區域的領先指數均出現了下跌的情況。其中，九龍樓價跌幅最大，領先指數只有163.08點，是2018年1月以來最低。

整個8月，中原地產共成交二手房屋2,341宗，總計金額達到193億港元，該金額較7月下跌2.5%，創下2020年1月的153.7億元後31個月新低。此外，公佈的部分住宅成交情況亦顯示，受樓價下跌趨勢影響，不少屋主著急賣房套現，賠本成交的情況屢屢出現。

公開資料顯示，日前，牛頭角得寶花園H座高層一套實用面積253平方英尺的房屋以389萬港元的價格售出，而原屋主2019年7月的購房價則是463萬港元。持房三年，在不計算稅款、傭金及雜費的情況下，僅帳面虧損就達到16%。

香港「十大屋苑」之一的沙田第一城近日也剛剛售出一套實用面積327平方英尺的房屋，該房兩個月前標價568萬港元，最終成交價475萬港元，而原業主五年前購入的價格僅比成交價高1萬港元。

香港本地地產仲介告訴記者，市場預計美聯儲9月很有可能加息75個基點，不少業主抱著在加息前賣房套現的心態，議價空間也較之前增加不少。甚至有業主擔憂樓價還會繼續下跌，即使虧本不少也要套現。

今年6月，位於何文田天鑄7座低層D室一套房屋以4880萬港元的價格售出。歷史成交記錄顯示，該房屋實用面積1479平方英尺，原業主2017年7月以約6140萬港元購入，2020年曾標價7500萬港元。若以最終成交價格計算，帳面虧損1260萬港元，達20.5%。

花旗銀行研究部香港經濟師雷智顏分析，預期美國今年共升息275基點，加息步伐急，亦將加快香港的資金外流，須關注對資產價格的壓力，美國升息對香港房市的負面影響，或需半年至9個月才能消化，預期今年房價下跌8%至10%。