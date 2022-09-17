中國駐美大使秦剛：中美農業合作不僅是「你買我賣」

中國駐美大使秦剛在密蘇里州一處農場當了「一日農夫」駕駛收割機收割玉米。（取材自中國駐美大使館網站）

為改善中美關係，中國駐美大使秦剛 近日到密蘇里州 當了「一日農夫」，親自下田操作玉米收割機。他說，中美農業合作可以超越簡單的「你買我賣」，在農業科技、應對氣候變化和可持續發展方面開展深度交流互動。

在美中之間一系列緊張對抗消息中，中國駐美國大使館 網站17日發布一則軟性消息，秦剛大使在當地時間16日到密蘇里州聖路易斯市出席中美氣候智慧型農業圓桌會，並實地考察當地農場耕作情況。

秦剛說，美國農民和農業企業需要中國市場，受益於中美農產品貿易，他們期待繼續加深與中國的合作。另一方面，他也發現美國農業正在經歷綠色低碳轉型，先進種業科技、數位技術、機械裝備以及成熟耕作方法的運用，幫助農民高效並可持續地生產，既減少了溫室氣體排放，又實現了碳捕捉和碳封存。他認為，中美農業合作可以超越簡單的「你買我賣」，在農業科技、應對氣候變化和可持續發展方面開展深度交流互動。

他說，隨著中國高品質發展的不斷推進，對農業綠色發展技術和服務的需求，將不亞於對農產品的需求。中國願意繼續敞開大門，與那些希望真誠合作的美方企業、機構和農民，分享這個廣闊市場帶來的巨大機遇。

秦剛還到聖路易斯市郊外農場，在農場主任沃倫邀請下一起登上高大的收割機駕駛室收割玉米。事後他說，「重回中西部、再做一天農民的感覺很棒！這裡收穫的不僅僅是玉米和大豆」。

在16日的圓桌會上，除秦剛外，中美雙方農業部有關官員、中美農業領域企業代表和專家學者、當地政府官員、農場主等人線上線下共同出席。