中國火星探測 證實10億年來火星曾有大量液態水

「祝融號」火星車在火星表面的探測行動。（觀察者網）

中國國家航天局探月與航太工程中心表示，著陸火星 並進行火星表面探測的祝融號火星車帶回豐富的科學成果，證明在距今10億年（晚亞馬遜 紀時期）以來，著陸區存在過大量液態水活動。

央視新聞今天（18日）報導，中國發射探測火星的天問一號，截至2022年9月15日，天問一號環繞器已在軌運行780多天，著陸的火星車「祝融號」累計行駛1921米，完成既定科學探測任務，獲取原始科學探測資料1480GB。

科學研究團隊通過對著陸區分佈的凹錐、壁壘撞擊坑、溝槽等典型地貌的綜合研究，揭示了上述地貌的形成與水活動之間存在的重要聯繫，獲取一手科學資料。

「祝融號」火星車在著陸區探測到的火星地質特徵和岩石。（央視截圖）

央視報導稱，通過「祝融號」火星車相機影像和光譜資料，在著陸區附近的板狀硬殼岩石中發現含水礦物，證明了在距今10億年（晚亞馬遜紀時期）以來，著陸區存在過大量液態水活動。

結合相機影像和火星車移動車轍等資訊，發現著陸區土壤具有較強承壓強度且摩擦參數較低，存在與水活動相關並經歷風沙磨蝕的特徵。這些新成果，揭示了火星風沙與水活動對地質演化和環境變化的影響，為火星烏托邦平原曾經存在海洋的猜想提供了有力的支撐，豐富了人類對火星地質演化和環境變化的科學認知。

「祝融號」火星車在著陸區發現富含含水礦物的板狀硬殼岩石及其在地下水作用下的形成過程示意圖。（央視截圖）

報導說，有關成果已在《Nature Astronomy》、《Nature Geoscience》、《Science Advances》、《中國科學》等海內外權威學術期刊發表。

中國於2020年7月23日在海南文昌發射長征五號 遙四運載火箭搭載「天問一號」前往火星進行探測，2021年 5月22日「祝融號」火星車到達火星表面，開始巡視探測。「祝融號」為天問一號任務火星車。高度1米85，重量達到240公斤左右。