918事變周年 中國央視公布日軍「人體試驗惡行」

大陸央視今天公布侵華日軍第100部隊的惡行。（央視截圖）

今天是「九一八事變」91周年，中國央視公布侵華日軍731部隊的「惡魔兄弟」──侵華日軍100細菌部隊如何侵害人體的罪行。

央視報導稱，100部隊與臭名昭著的731部隊均為日本 關東軍司令部直屬的秘密部隊，相關活動資訊均為當年的機密，人們對它的認知很少。日本戰敗前夕，100部隊根據日本陸軍省的命令，提前撤退人員，並銷毀了相應的實驗設施、記錄資料，妄圖擦去歷史血痕。該部隊的罪惡隱藏幾十年後，長春偽滿皇宮博物院課題組於2018年開始搜集100細菌部隊的相關罪證。

長春偽滿皇宮博物院學術研究部館員趙士見表示，經過四年多努力，從中、日、美、俄四國搜集到了關於這支部隊的組織、人員、機構以及細菌戰步驟的相關的檔案、歷史見證人的口述、文物文獻等資料，通過對多國留存相關資料的相互比對、互證研究，侵華日軍100細菌部隊隱藏的罪惡由模糊到清晰，最終大白於天下。

最新披露的成果主要有：100部隊是遵照日本陸軍省和參謀本部的命令，自上而下改編而成的細菌部隊，該部隊曾進行過人體活體實驗、野外毒性試驗和野外演習，進攻物件為整個生態系統。

今年，長春偽滿皇宮博物院還完整解密了伯力審判錄音檔案，其中有關侵華日軍100部隊有預謀地準備和實施細菌戰，用戰俘開展活體解剖實驗的罪惡行徑，令人震驚。

伯力審判是1949年12月25日至30日，由蘇聯政府在伯力城對前日本陸軍軍人在戰爭期間實施的細菌戰罪行進行的審判，是二戰後也是人類歷史上第一次針對細菌戰罪行的審判。

伯力審判庭審錄音共有22小時5分57秒，是2018年5月長春偽滿皇宮博物院赴俄羅斯 ，從俄羅斯國立錄音檔案館徵集到的，也是大陸首家收藏伯力審判的完整錄音檔案。

吉林長春偽滿皇宮博物院研究館員趙繼敏表示：（伯力審判）主要是對細菌（犯罪）這一塊，彌補了東京審判的一個漏罪，這個是有聲證言，有不可篡改性，所以它的真實性、可靠性、權威性是毋庸置疑的。

侵華日軍在長春建立的第100部隊和第731部隊是一對「孿生惡魔」，731部隊進行的是人體實驗，100部隊是以家畜和植物為主要研究物件，同時也拿活人當作實驗品，進行細菌傳染實驗。

1941年4月進入第100部隊的技術人員三友一男在庭審中承認自己主要任務是研究炭疽菌等細菌。這是人畜共患的一種疾病，致死率高。並承認曾親自進行人體的活體解剖實驗，為細菌戰作準備。

三友一男在錄音檔中證稱，人體實驗是在1944年8月到9月間進行的。實驗目的是如何在本人不知道的情況下給他們使用麻醉藥，重點是將細菌也用到被實驗者身上，被用於實驗的有7到8名中國人和蘇聯人，是把這些藥物混在香煙、菜湯、點心、雞蛋 、酒等這些食物中給被實驗者的，這些被實驗者在實驗兩周後會十分瘦弱，再也無法被用於實驗。

這些被當作實驗品的活體，之後會得到怎樣的處置？三友一男在供述中說，為了保持秘密，一般會對這些活人用注射氰化鉀、槍斃等手段害死，他們的屍體和牲畜屍體被一起掩埋。