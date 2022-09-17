上海蘇州河旅遊水上航線開通 全長17公里、航程2小時

9月17日，一艘旅遊觀光船航行在蘇州河外灘源碼頭水域。新華社

隨著上海蘇州河水質綜合治理，42公里岸線的全線貫通，17日上午，蘇州河旅遊水上航線 於旅遊節開幕當天正式開通。

東方網報導，航線從普陀區的長風公園碼頭（臨時母港）至黃浦區的外灘源碼頭，蘇州河水上航線首期途經普陀區的昌化路碼頭、靜安區的四行倉庫碼頭，全長約17公里，直達時長約2小時。

目前水上航線尚處於試營運第一階段，後續將依據河道、水文條件，對遊船和航線進行性能測試、安全測試和壓力測試，根據試運營的情況，不斷調整和完善，適時將蘇州河水上旅遊產品陸續推向市場。

未來將開設三種航線，一是適合組團遊覽的「西環線」，航線從長風公園碼頭—昌化路碼頭，單向單程航線時長為1小時。二是適合散客遊覽的「東環線」，航線從外灘源—四行倉庫—昌化路三個碼頭出發，繞三個碼頭環行後返回始發碼頭，航線時長1小時；三是適合休閒、聚會、商務的「定制線」。