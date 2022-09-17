我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

秋季正是開RV露營好時機 行家最推薦這座國家公園

拜登、特拉斯原定18日會談 臨時宣布延期

中學者：美方誤判中方要採取非和平方式解決台灣問題

記者林則宏／即時報導
北京聯合大學台灣研究院兩岸研究所所長朱松嶺。（取自中評網）
北京聯合大學台灣研究院兩岸研究所所長朱松嶺。（取自中評網）

隨著台海緊張情勢不斷升高，各方也開始提出中武力犯台的時間預測。但北京聯合大學台灣研究院兩岸研究所所長朱松嶺卻稱，美方對中方在台灣問題上的立場存在的戰略誤判之一就是，美方一直認為中方要採取非和平的方式解決台灣問題。他反控，美國才需要為打破兩岸關係現狀負起相關責任。

朱松嶺在接受中評社專訪時指出，美方對中方在台灣問題上的立場的確存在戰略誤判。第一個誤判是美方對中方維護「兩岸同屬一個中國的兩岸關係現狀」，和對於打擊「台獨」勢力存在一定程度的誤判。他們認為是中國在主動地改變台海現狀、改變地緣格局，使得美方在西太平洋沿岸，尤其是在台海地區的利益受到損失。

朱松嶺辯稱，中國所採取的一系列反制行為都是被動實施，沒有一個是主動出擊的，這意味著是對方（指台灣）先出手破壞台海關係現狀。從這個角度來說，中國所採取的「維護兩岸同屬一個中國的現狀」的任何行為都是正義且必要的。

朱松嶺表示，美國的第二個誤判是一直認為中方要採取非和平的方式解決台灣問題。從嚴格意義上來說，到底用什麼方式解決台灣問題，是中國人民自己的選擇，是中國共產黨和中國政府的選擇，不容外來勢力的干涉。

他強調，中國出於兩岸同胞骨肉親情及不願在自己領土上出現「中國人打中國人」場景的最根本善意，因此不主張第一選擇用非和平方式，而是用和平的方式。在這一點上，中國政府通過《白皮書》以及各種政策渠道做出非常明確的表達，而且也一直沒有發生改變。

朱松嶺說，相反，美國一些政客為了實現「以台制華」的目標，不斷採取各種方式觸碰兩岸關係底線，打破兩岸關係現狀，「美方是要付相關責任的」。

北京 共產黨

上一則

簡歷「太好笑」 中國南開大學教授引起熱議

延伸閱讀

冷眼集／國安局長避風頭 釀國安危機

冷眼集／國安局長避風頭 釀國安危機
台灣政策法 開啟戰略清晰的國會辯論

台灣政策法 開啟戰略清晰的國會辯論
黑白集／《政策法》取代《關係法》 徒增麻煩無益大局

黑白集／《政策法》取代《關係法》 徒增麻煩無益大局
美日防長會談 再度確認台海和平穩定重要性

美日防長會談 再度確認台海和平穩定重要性

熱門新聞

圖為中秋節前上海市民在採購傳統的鮮肉月餅。中新社

月餅太多怎麼辦？逾六成中國民眾這樣處理

2022-09-10 09:19
長沙中國電信大樓起火，目前已經控制住火勢。（取材自微博）

長沙摩天樓燒成火柱慘況曝光 傷亡人數不明

2022-09-16 06:38
男童與祖母互相拉扯。（視頻截圖）

傳黑龍江10歲男童勒死奶奶 家人全程攝影還在笑

2022-09-14 00:37
羅家英在微博發布短片致歉。（擷自微博）

對英女王發表悼詞遭出征 港星羅家英刪文道歉

2022-09-15 11:58
中秋節連假第2天，台北市士林區10日晚間有場大型烤肉活動，許多民眾準備豐富食材，與家人、好友們開心團聚烤肉。中央社

中秋為何要賞月亮、吃月餅？一文看懂

2022-09-10 11:55
習近平下機時踉蹌。（影片截圖）

習近平訪哈薩克「下機踉蹌」中哈聯合聲明：反對台獨

2022-09-14 22:59

超人氣

更多 >
加州通膨紓困金下月發放 個人年收入低於25萬可領

加州通膨紓困金下月發放 個人年收入低於25萬可領
快看世界／英女王國葬 這些國家政要未被邀請

快看世界／英女王國葬 這些國家政要未被邀請
世說新聞／夜裡驚見車下藏人 華女嚇壞

世說新聞／夜裡驚見車下藏人 華女嚇壞
女星才過世一個月 長子與舊愛已經開始爭產大戰？

女星才過世一個月 長子與舊愛已經開始爭產大戰？
威廉、哈利王子等女王8孫子女將出席守夜 站位曝光

威廉、哈利王子等女王8孫子女將出席守夜 站位曝光