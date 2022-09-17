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簡歷「太好笑」 中國南開大學教授引起熱議

記者廖士鋒／即時報導
天津南開大學胡金牛教授因為簡歷太過好笑，受到網友熱議。（圖／截自南開大學物理學院官網）
天津南開大學胡金牛教授因為簡歷太過好笑，受到網友熱議。（圖／截自南開大學物理學院官網）

近日中國流傳一位教授的簡歷，由於實在太多笑點、也相當直白，迅速成為網友熱議的話題，也使得這位教授躍升為極受關注的人物。

觀察者網報導，南開大學物理科學學院的教授胡金牛，9月17日憑藉「南開胡金牛教授簡歷太好笑了」，一度衝上熱搜第二，這是由於他的學術簡歷書寫得實在太過幽默、太過坦誠相見。

他的簡歷中寫道，2006年大學本科畢業後到2007年10月開始讀研究生，「不要問中間有一年經歷了什麼」；取得博士學位後先後在日本、北京德國展開博士後與訪問學者，他的附註則是「主要是當時找不到工作」；擔任期刊審稿人則稱「被人強拉進去的」，對於目前擔任中國核子物理學會理事，他則指「承蒙各位前輩大佬的支持」。

更有趣的是他的研究方向，每個都予以加註，如「原子核結構中的第一性原理計算」被加註為「目前比較火」、「奇異原子核的基本性質」則加註為「實驗比較少、可以隨便忽悠」；「中子星的基本性質」則是「目前更火的，黃金時代」；「夸克結構對原子核性質的影響」則被評論為「這個不好說」；「機器學習在原子核結構中的應用」的附註為「目前火的一蹋糊塗，其實都是為了生存」。

報導稱，不僅是胡金牛，該校物理學院另一位元教授陳璟也受到關注，包含他的教師頁面設有背景音樂，稱自豪的是「能在30歲之前出了趟國逛逛，讀完了書還順便拿到了一些文憑」（兩個學士、兩個碩士、一個博士）；關於榮譽稱號，則直接放了一張圖做為代表，上面顯示「那些只是虛名而已，就好像浮雲一樣」。

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