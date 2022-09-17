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坦承疫情防控「暴露短板」 拉薩市政府公開道歉

記者廖士鋒／即時報導
拉薩市副市長占堆17日就疫情防控工作問題公開向民眾道歉。（圖／截自「拉薩發布」微信公眾號）
拉薩市副市長占堆17日就疫情防控工作問題公開向民眾道歉。（圖／截自「拉薩發布」微信公眾號）

中國邊疆地區疫情防控工作中，又有一個地方政府公開道歉。西藏首府拉薩市副市長17日就工作暴露的短板和弱項，對當地民眾生活帶來的影響，公開表示歉意。

據「拉薩發布」微信公眾號消息，9月17日下午，拉薩召開第十一場疫情記者會，拉薩市委常委、常務副市長占堆公開向民眾以及滯留拉薩人員表示歉意。他稱，在防疫工作中，暴露「準備不足、能力不足、應對不足、執行不力」等問題，具體而言包含前期核酸檢測能力不足、轉運組織不高效、導致民眾誤解、方艙醫院開艙倉促問題、物資保供不及時等問題。

占堆指出，這些問題，給部分群眾生產生活帶來較大影響，誠懇接受批評。「在此，我代表市政府，向全市各族群眾以及因疫情滯留拉薩的人員表示深深的歉意！」

據拉薩官方消息，9月16日新增49例陽性感染者，均在城關區、閉環隔離管控中發現。西藏自治區黨委書記王君正15日下午赴山南市視察防疫工作時指出，要制定差異化的縣域防控和有針對性的恢復經濟社會秩序措施，做到疫情防控和復工復產兩手抓兩手硬。他並強調，要堅持警鐘長鳴、警惕常在，健全完善常態化疫情防控機制，堅決防止疫情反彈，牢牢守住不發生規模性疫情底線。

中國新疆、西藏等邊疆地區，近期已有不少地方政府因為防疫問題而公開道歉。新疆的部分，對防控過程中的民怨，尤其是物資運送等問題，烏魯木齊市委常委木合亞提．努爾木哈買9月3日晚間就防疫工作向市民道歉；9月9日庫爾勒市政府也公開向民眾道歉；同日伊犁州副州長劉慶華也因為伊寧長期封控的諸多問題公開致歉。

疫情 防疫 新疆

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