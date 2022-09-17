分析：長沙大火 暴露中國消防能力不及建築高度

長沙中國電信大樓起火，目前已經控制住火勢。（取材自微博）

位於湖南省省會長沙市，高逾200公尺、號稱「三湘第一高」的長沙中國電信大樓昨天付之一炬，評論文章分析說，這場大火燒出殘酷的真相：中國消防能力的提升，跟不上建築攀高的速度。

中國新浪網財經頭條號「聲道財經」昨天刊登評論文章「長沙大火，燒出另一個真相」指出，若干網友找到2009年有關於這棟電信大廈的一則報導「『三湘第一高樓』消防大演練 水龍可達280米（公尺）」。

當時這篇報導提及，慘遭祝融的這棟樓第39層曾執行某次消防演練，並聲稱水龍「高空加壓垂直高度可達到280米左右，檢測 了我市消防部門撲救高層建築火災的能力」。

時隔多年之後，按理消防技術、設施應更進步，為什麼在這次大火面前，似乎無能為力，以至於大廈被燒成只剩骨架？

遭現實打臉的原因在於，消防演練都是事先充分準備，不同於實際中的滅火，更重要的是，超高層建築的消防救援，一直是世界性的難題。

現階段消防車的作業高度，普遍僅約100公尺，更高的樓層基本無能為力，況且能夠攀升到如此高度的消防車，需要很寬闊的場地空間才能作業，一般建物密集的商圈、社區，根本施展不開。

至於無人機滅火雖然能發揮一定作用，但面臨現場超乎預期的火勢和滾滾濃煙，同樣是派不上用場，所以這次長沙大火，燒出了殘酷真相：「我們的消防能力提升，可能未必跟得上建築高度的攀升速度，摩天大樓要遠遠比我們想像的更危險。」

不僅是消防安全，摩天大樓造成的問題實屬全方位，比如安全抗震，之前的深圳賽格大廈晃動，就是一個縮影，還有加劇熱島效應、光污染、地面沉降等，而大樓被焚毀，後續該如何善後，也是一大難題。

何況摩天大樓不同於普通高樓所費不貲，好比目前世界最高摩天樓哈里發塔（Burj Khalifa）從2004起造到2010年落成歷時6年，造價高達15億美元（約新台幣468億元）。

投入這麼龐大的金額，若開發商周轉不靈，即可能光鮮摩天樓淪為破落爛尾樓 。

但當前中國各地方政府拚「造城運動」，刷新天際線紀錄的摩天樓猶如GDP數據，成為展現城市政績、代表城市實力的重要名片和象徵，於是超高建築陸續從各地竄起，展開此起彼落的「中國第一高樓」競賽。

2017年的統計顯示，全中國高層建築共34萬7000幢，當中百公尺以上超高層6000餘幢，200公尺以上的超高層建築逾600幢，數量均居世界之首，今年全球摩天高樓排行榜TOP50中國就佔了25個。

這其中包括632公尺的上海中心大廈，599.1公尺的深圳平安金融中心，分別都是530公尺的廣州和天津周大福金融中心，以及527.7公尺的北京 中信大廈等。

「不能在GDP上打敗你，那就在高度上打敗你！」地方在建築高度的比拚，堪比GDP錦標賽，但陷入摩天大樓狂熱，建築的安全性和必要性卻被面子衝動、政績衝動而掩蓋。