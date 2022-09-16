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一款氣泡水標註232種配料 中國專家：噱頭大於功效

記者葉文義／即時報導
中國一款主打酵素的氣泡水最近被明星吐槽標註200多種配料，隨後在網上引發熱議。（摘自澎湃新聞）
中國一款主打酵素的氣泡水最近被明星吐槽標註200多種配料，隨後在網上引發熱議。（摘自澎湃新聞）

中國一款主打酵素的氣泡水最近被明星吐槽標註200多種配料，隨後在網上引發熱議。對此，這款氣泡水的出品公司回應稱，他們添加的是一種含有232種植物元素的酵素粉，並不是真的添加了232種植物。換句話說，這份配料表，實際上是「配料的配料表」。

該款氣泡水名為「ISDG×茉汽酵素氣泡水葡萄味（汽水）」，宣傳中稱採用了日本ISDG品牌核心綜合酵素粉，擁有「每晚入睡更輕鬆」、「提升夜間能量的消耗」等功能。

這款氣泡水的配料表幾乎占據瓶身滿滿一面。從紅橘、甜橙、草莓、獼猴桃等水果，到白蘿蔔、番茄、黃瓜、西葫蘆等蔬菜，再到小茴香、紅辣椒、花椒等香料，多達232種配料可謂包羅萬象，一應俱全。

一瓶飲料配料表內容豐富倒也無可厚非。問題就在於，這瓶飲料在宣傳文案中出現了「232植物酵素……對治療便秘、調節免疫、優化體內環境、調節體內代謝、修復機體損傷等都有一定的效果」。

對此，營養專家陳治錕對中國市場監管報表示，這種飲料，噱頭大於功效。食物多樣雖然有一定優點，但是飲料中的添加量極少，因此也談不上什麼效果。「飲料就是飲料，嘗個鮮無傷大雅，但是相比之下，食用新鮮蔬菜和水果更好。」

同時，按照中國《廣告法》第十七條明確規定，除醫療、藥品、醫療器械廣告外，禁止其他任何廣告涉及疾病治療功能。因此，該飲料如此宣傳明顯不合理，也不合法。

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