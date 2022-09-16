上合峰會 習近平籲防範顏色革命願代訓反恐人員

中國國家主席習近平今天在上合峰會呼籲成員國加大相互支持，加強高層交往和戰略溝通，防範外部勢力策動「顏色革命」。他並表示，中方願在未來5年為成員國培訓2000名反恐執法人員。美聯社

中國國家主席習近平 今天在上合峰會呼籲成員國加大相互支持，加強高層交往和戰略溝通，防範外部勢力策動「顏色革命」。他並表示，中方願在未來5年為成員國培訓2000名反恐執法人員。

新華社報導，上海合作組織（Shanghai Cooperation Organisation）成員國元首理事會第22次會議16日在烏茲別克撒馬罕舉行，習近平在會中發表題為「把握時代潮流 加強團結合作 共創美好未來」的講話。

習近平說，當前，世界百年未有之大變局正在加速演進，世界進入新的動盪變革期。世紀疫情陰霾未散，局部衝突硝煙又起，冷戰思維和集團政治回潮，單邊主義、保護主義抬頭，經濟全球化遭遇逆流，和平赤字、發展赤字、信任赤字、治理赤字有增無減，人類社會正站在十字路口，面臨前所未有的挑戰。

他說，新形勢下，上海合作組織作為國際和地區事務中重要建設性力量，要勇於面對國際風雲變幻，牢牢把握時代潮流，不斷加強團結合作，推動構建更加緊密的上海合作組織命運共同體。

據報導，習近平在峰會提出以下5點：

第一，加大相互支持。要加強高層交往和戰略溝通，深化相互理解和政治互信，支持彼此為維護安全和發展利益所作努力。要防範外部勢力策動「顏色革命」，共同反對以任何藉口干涉別國內政，把本國前途命運牢牢掌握在自己手中。

第二，拓展安全合作。要持續開展聯合反恐演習，嚴厲打擊「三股勢力」、毒品走私、網路和跨國有組織犯罪，有效應對數據安全、生物安全、外空安全等非傳統安全挑戰。中方願在未來5年為成員國培訓2000名執法人員，建立中國－上海合作組織反恐專業人才培訓基地，強化各方執法能力建設。鼓勵阿富汗當局搭建廣泛包容的政治架構，根除恐怖主義滋生土壤。

第三，深化務實合作。要落實好本次峰會通過的關於維護國際能源安全、糧食安全兩份聲明，提高能源和糧食安全保障水準。中方將向有需要的發展中國家提供價值人民幣15億元（約2.1億美元）的糧食等緊急人道主義援助。

第四，加強人文交流。中方將建設中國－上海合作組織冰雪體育示範區，明年舉辦減貧與可持續發展論壇、友好城市論壇，未來3年為本組織國家的民眾免費實施2000例白內障手術 ，提供5000個人力資源培訓名額。

第五，堅持多邊主義。熱衷於搞「小圈子」，會把世界推向分裂和對抗。要堅定維護以聯合國 為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，弘揚全人類共同價值，摒棄零和博弈和集團政治。要拓展上合組織與聯合國等國際和地區組織交往，共同堅持真正的多邊主義，齊心協力完善全球治理，攜手推動國際秩序朝著更加公正合理的方向發展。