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中美緊張下 iPhone中國開售火熱 黃牛現場加價收購

記者陳政錄／北京即時報導
iPhone 14系列手機在北京三里屯的門市展示。攝影／記者陳政錄
iPhone 14系列手機在北京三里屯的門市展示。攝影／記者陳政錄

在中美緊張局勢持續的背景下，今秋iPhone 14與華為 Mate 50兩系列手機的對決，在中國可說是未演先轟動。16日蘋果新機開賣一早8時許，北京三里屯Apple Store旗艦店就湧現大量排隊人潮，買氣明顯未受影響，現場黃牛加購價最高喊到換算約新台幣1萬元(約320美元)。有黃牛對記者表示，iPhone 14的銷售比13更好，尤其是pro系列。

IDC數據顯示，2022年第二季，蘋果在中國高端手機（600美元以上）市占率高達7成，華為僅11%，在美國對華科技封鎖下，華為今年仍逆勢推出Mate 50系列，並搶在iPhone前發售，預售量破百萬，是否能威脅蘋果地位受到關注。

但據《證券時報》，iPhone 14 Pro今年銷售表現強勁，甚至對部分機型實行限購，光京東平台就有超百萬用戶預約，淘寶蘋果官方店顯示發貨時間需要50天。16日線下開受首日，透過網路預約的消費者，可到中國Apple Store線下取貨，仍有不少果迷在店家開門前就排隊。

本報16日上午前往北京三里屯Apple Store旗艦店現場，上午8時許門口排起長龍，許多人趕在上班時間前領取新機，還有媒體、直播主到現場直播，一直到上午10時許仍有人潮湧入，顯示買氣明顯未受中美情勢影響。一名剛拿到iPhone 14 Pro Max紫色新機的消費者表示，不管輿論怎麼樣，從性價比、好用程度來看，他仍會選擇iPhone。

除了大量排隊人潮外，最受注目的是大量「黃牛」也在現場徘徊，一邊收購民眾剛買到的新機，一邊轉賣，甚至透過iPhone的 Air Drop功能發送廣告訊息，價格按照型號，加價達人民幣1,000元到2,000元不等。據陸媒報導，深圳、上海等地甚至有黃牛開出人民幣3,500元（約500美元）的價碼收購容量1TB的iPhone 14 Pro Max紫色新機。

一名在附近徘徊，遇到剛出店的民眾就問是否出售的黃牛表示，相比去年13大家普遍認為更新不大，今年採用A16最新晶片、相機也升級的的14 Pro系列相當搶手，買氣、加價都更高。蘋果店員也表示，今天才預約下單，須等到11月中才能收到貨，14系列則仍有部分可當天買到。

面對iPhone仍在中國熱銷，有中國網友在微博平台上無奈的表示，「今天一邊迎接抗美援朝烈士遺骸返國，一邊在排隊買iPhone」，但也有人坦言，「華為比起蘋果，還有很大的成長空間」。

iPhone 14系列手機在北京三里屯的門市展示。攝影／記者陳政錄
iPhone 14系列手機在北京三里屯的門市展示。攝影／記者陳政錄
北京民眾在門市內體驗新手機。攝影／記者陳政錄
北京民眾在門市內體驗新手機。攝影／記者陳政錄
民眾湧入門市搶先體驗。攝影／記者陳政錄
民眾湧入門市搶先體驗。攝影／記者陳政錄
一早北京三里屯蘋果門市聚集排隊進店取貨人潮。攝影／記者陳政錄
一早北京三里屯蘋果門市聚集排隊進店取貨人潮。攝影／記者陳政錄
民眾拿到新機後與門市合影。攝影／記者陳政錄
民眾拿到新機後與門市合影。攝影／記者陳政錄

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