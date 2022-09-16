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中國晶片大基金反腐風暴未歇 華芯投資副總裁任凱落馬

記者黃雅慧／即時報導
華芯投資副總裁、國開行副總裁，同時也是中芯國際非執行董事任凱15日被帶走調查。圖取自太極實業微信公眾號
華芯投資副總裁、國開行副總裁，同時也是中芯國際非執行董事任凱15日被帶走調查。圖取自太極實業微信公眾號

中國「芯腐敗」再有人落馬！華芯投資副總裁、國開行副總裁，同時也是中芯國際非執行董事任凱被帶走調查。據中芯國際16日晚間公告，公司非執行董事任凱涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委駐國家開發銀行紀檢監察組紀律審查和北京市監委監察調查。

據財新網報導，從多名人士處獲悉，15日上午，大基金管理人（GP）華芯投資副總裁任凱被有關部門帶走調查。

據了解，任凱進入大基金管理人公司華芯投資後，主要負責投資一部、投資三部，後又接管高松濤負責的投資三部。此外，資料顯示，任凱曾在國家開發銀行任職19年，長期從事裝備、電子領域的貸款項目評審和投資業務工作。陸媒報導指出，任凱與已接受調查的華芯投資原總裁路軍，在國開行系統時就相交甚密。

大基金在2014年9月成立後，國開金融持股45%的華芯投資成為大基金管理人，時任國開金融副總裁的路軍出任華芯投資總裁，任凱由此進入華芯投資出任副總裁至今，並負責包括長鑫、長存、中芯國際等項目。

公開資料顯示，任凱出生於1972年。1995年7月至2014年9月歷任國家開發銀行評審處行員、副處長、處長；2014年9月任華芯投資管理有限責任公司副總裁；2019年3月11日任矽產業集團副董事長；並於2015至2022年間任中芯國際的非執行董事；2016-2018年間任中芯北方董事，在2018年6月20日卸任。

此前，華芯投資已有多個高管被調查。今年8月，中國中紀委官網披露，華芯投資管理有限責任公司原總監杜洋、投資三部副總經理楊征帆涉嫌嚴重違紀違法，正接受中央紀委國家監委駐工業和信息化部紀檢監察組紀律審查，北京市監委監察調查；華芯投資投資二部原總經理劉洋涉嫌嚴重違法等。

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