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猴痘傳入中國 重慶通報1例境外輸入

記者陳政錄／北京即時報導
猴痘感染者症狀示意圖。 路透
猴痘感染者症狀示意圖。 路透

猴痘疫情在全球流行以來，中國首次通報發現病例。據中國央視報導，重慶市衛健委16日通報，重慶市確診1例境外輸入猴痘病例，為自國外中轉重慶入境人員，在隔離期間發生皮疹等症狀，經檢測猴痘病毒核酸陽性確診。

據重慶市衛健委通報稱，該病例正在定點醫院隔離治療，情況穩定，其密切接觸者均已落實隔離醫學觀察措施。目前，該病例的新冠病毒核酸檢測為陰性。

重慶市衛健委表示，高度重視猴痘病例的處置工作，正深入展開流行病學調查，加強追蹤排查、核酸檢測、醫療救治和全面消殺等相關工作。通報指出，該病例入境重慶即被隔離管控，無社會面活動軌跡，疫情傳播風險低。

這是猴痘疫情於全球流行以來，中國首次發現猴痘病例。在此之前，香港衛生防護中心於本月6日通報，一名30歲男子猴痘病毒核酸檢測陽性，其症狀包括皮疹、淋巴腫脹、喉嚨痛等，該男子曾在美國居住，途經加拿大、菲律賓。

對於猴痘疫情蔓延，據新京報，中國疾病預防控制中心前主任高福曾表示，中國大多數人群未接種天花疫苗，缺乏猴痘免疫保護。

他也曾示警，隨著中非貿易及非洲工人和遊客數量的增加，猴痘輸入的風險也在客觀上增加。不過，目前建議透過早期發現和診斷病例、盡可能隔離和接觸者追踪等方式控制猴痘在人與人之間的傳播，尚不建議對人群進行大規模疫苗接種以預防猴痘。高福說，要認真研究和治療猴痘，但不應驚慌。

重慶市衛健委通報一例境外輸入猴痘病例。取自重慶市衛健委網站
重慶市衛健委通報一例境外輸入猴痘病例。取自重慶市衛健委網站

猴痘 檢測 疫情

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