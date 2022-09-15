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兩國發聲明 北京挺烏茲別克入WTO 烏：台灣是中國領土

記者廖士鋒／即時報導
「中烏聯合聲明」15日發布，中國國家主席習近平（左）表態力挺烏茲別克加入WTO。（取自烏茲別克總統府官網）
「中烏聯合聲明」15日發布，中國國家主席習近平（左）表態力挺烏茲別克加入WTO。（取自烏茲別克總統府官網）

中國國家主席習近平與烏茲別克總統米爾濟約耶夫會談後，雙方發布「中烏聯合聲明」，除了北京力挺烏茲別克加入世界貿易組織（WTO）外，雙方並商定在「安全」等多個領域增加合作，烏茲別克也對台灣問題有所表態。

中國外交部15日晚間公布聯合聲明內容，雙方指出將擴大互利合作，鞏固友好和夥伴關係，在雙邊層面踐行「命運共同體」。並強調，為有效應對「地區安全和可持續發展面臨的威脅和挑戰」，雙方商定繼續保持高層密切交往和積極對話，不斷加強政治互信和互利合作。

雙方指出，決不允許第三國或任何組織、團體在本國境內從事損害對方國家主權、安全和領土完整的行為。在台灣問題上，烏茲別克表態「奉行一個中國政策，重申中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分」。

此外，在貿易層面，雙方將推動採取進一步舉措，提升雙邊貿易額，增加雙邊貿易商品種類，「挖掘雙邊貿易廣闊潛能」。具體而言，烏方願基於互利原則，對大陸增加紡織、鞋類、化工、石化、農產品、有色金屬及其他商品出口；陸方將加快審批特定品類農業產品和動物產品動植物檢疫許可。聯合聲明特別提到，陸方「願全力支持烏茲別克加入世界貿易組織，並向烏方提供必要協助」。

在安全合作領域，聯合聲明則強調，維護地區安全和穩定的優先方向仍將是打擊「三股勢力」，雙方將繼續在維護國際資訊安全、加強邊境安全等領域鞏固雙邊合作。而「為有效應對當代挑戰和威脅」，雙方將繼續舉行兩國執法和安全部門聯合反恐訓練，提高維穩和應變聯合行動能力；也將繼續加強防務部門各層級交往，持續深化兩國軍事軍技合作。

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