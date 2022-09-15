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中共20大將登場 港媒盤點中央軍委熱門人選

記者陳言喬／即時報導
中央軍委晉陞上將軍銜儀式8日在北京八一大樓舉行。中央軍委主席習近平向晉陞上將軍銜的北部戰區司令員王強（右）頒發命令狀。（新華社）
中央軍委晉陞上將軍銜儀式8日在北京八一大樓舉行。中央軍委主席習近平向晉陞上將軍銜的北部戰區司令員王強（右）頒發命令狀。（新華社）

中共廿大下個月16日在北京登場，中央軍委人事調整備受關注，港媒分析，新一屆中央軍委領軍人物除了主席習近平確定留任，另有多名新一屆軍委的潛在領軍人物。

明報今天報導稱，中共中央軍事委員會的人事調整很可能在廿大前就會揭開序幕，現任中央軍委成員中，除習近平確定留任，兩名副主席許其亮、張又俠都已72歲。

此外，4名委員中，國防部長魏鳳和68歲，聯合參謀部參謀長李作成69歲，政治工作部主任苗華未滿67歲，軍委紀律檢查委員會書記張升民64歲。

若按年齡劃線，兩名副主席、魏鳳和及李作成都應退休，只有苗華和張升民可以留任。

但文章指出，苗華和張升民都是政工將領，而軍委兩名副主席中，至少應有一名軍事將領。此外，中央軍委按慣例應有一名老將掛帥，且年齡限制不甚嚴格。

報導引述消息指出，張又俠或李作成兩人當中，會有一人留任廿大的新軍委，任第一副主席。

對於新一屆軍委的潛在領軍人物，文章還提及王強、李橋銘、劉振立、許學強及何平。

報導指出，在9月8日的晉升上將儀式上，唯一晉銜者是57歲的新任北部戰區司令王強。北部戰區前司令李橋銘今年61歲，曾被視為未來軍委高層的接班熱門人選。

至於58歲的陸軍司令劉振立，有望進人新一屆軍委，成為李作成的接班人。劉振立曾經參加中越邊境戰爭，是有實戰經驗的高級軍官。

另外，外傳國防大學校長許學強或接任中央軍委裝備發展部長一職。許學強未滿60歲，是空軍上將，曾任東部戰區空軍參謀長、北部戰區空軍司令。

文章表示，裝備發展部前部長李尚福，與習近平、張又俠一樣同屬紅二代，64歲的他，長期主管衛星發射和探月工程，他和張升民都被視為下屆國防部長的有力競爭者。

即將年滿65歲的東部戰區政委何平上將在目前五大戰區軍政主官中年齡最長，但他遲遲未退，還當選廿大代表，有望更上層樓。

習近平 國防部 中共

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