報告：中國在西藏大規模收集DNA樣本

圖為位於印度達蘭薩拉的西藏流亡政府紀念第62屆西藏民主日。(美聯社)

加拿大的一份報告指出，中國警方在過去幾年間收集了大約100萬份的DNA 樣本，占比超過西藏總人口的1/4。報告認為，此DNA收集項目可能是當局對西藏人民進行社會控制的一種形式。

德國之聲（DW）中文網報導，加拿大多倫多大學蒙克國際研究中心旗下的「公民實驗室」（The Citizen Lab）13日發布一份報告，指出中國警方可能在2016年6月至2022年7月之間，收集了大約91萬至120萬份DNA樣本，占西藏總人口366萬人的1/4至1/3。

報導說，這項在西藏的採集DNA血液樣本工作，對象不分男女，甚至還包括幼兒園的兒童。多個官方的工作報告都沒有提及採集DNA前曾徵詢兒童家長意見。

報告作者、「公民實驗室」的博士後研究員德克斯（Emile Dirks）說，從時間點來看，這表明該行動在陳全國仍是中共西藏黨委書記時便已展開。

他說：「這項計畫在陳全國的繼任者手下繼續進行。西藏的大規模DNA收集計劃與新疆 的大規模DNA收集計劃之間確實存在相似之處。」陳全國在2016年8月調任為中共新疆黨委書記，此後以「鐵腕治疆」聞名。

9月初，人權組織「人權觀察」發布的一份報告也顯示，中國警方在西藏最少14個地點採集民眾的DNA，遍布全部7個行政區。而中國政府官網上的採購文件顯示，西藏公安 廳早在2019年7月就「DNA數據庫建設」進行公開招標，預算人民幣1000萬元。

中國當局稱大規模收集DNA樣本是為了打擊犯罪、尋找失蹤者或維持社會穩定。但報告指出，西藏人民長期受到中國政府的嚴密監控與壓制，此DNA收集項目可能是當局對西藏人民進行社會控制的一種形式。

德克斯說，這表明，警方正將數十萬至上百萬的西藏人視為「未來潛在的犯罪嫌疑人」。

不只是西藏，中國政府也在新疆推動過大規模DNA采集行動，中國警方曾主導全國男性的DNA採集計畫。

今年6月，紐約時報在長達一年多的調查後發布報導，指中國正以前所未有的規模，蒐集數量驚人的公民個資，公安部門更在建立世界上最大的DNA數據庫。這顯示中國意圖使用科技，確保其長久的威權統治。

紐時報導團隊歸納出中國政府透過監視器、手機、DNA、虹膜、聲紋等監控人民的管道。

紐時調查發現，中國建立大型男性DNA數據庫的作法，最早可以追溯到2014年的河南省。到今年，中國31個省級行政區中，至少有25個已建立了男性DNA數據庫。

由於男性的Y染色體在遺傳時很少突變，掌握一名男性的Y染色體DNA數據後，就等於得到了其家族多代父系成員的數據。在其他國家，這種採集主要用於協助刑事調查，而中國卻是大規模收集男性DNA的樣本。