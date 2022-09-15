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對英女王發表悼詞遭出征 港星羅家英刪文道歉

對英女王發表悼詞遭出征 港星羅家英刪文道歉

中央社台北15日電
羅家英在微博發布短片致歉。（擷自微博）
羅家英在微博發布短片致歉。（擷自微博）

香港知名演員羅家英13日到英國領事館向英國女王伊麗莎白二世獻花悼唁，並在IG發表悼詞稱「香港在女王庇蔭下成福地」，遭大批中國小粉紅出征後，他今天刪文並發表影片公開道歉。

影片來源：YouTube

伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）8日逝世後，英國駐香港總領事館12至16日設弔唁冊供公眾悼念，大批市民前往弔唁排出長龍，一度要等候逾5小時，顯示港人對女王的感懷。

羅家英13日到英國領事館獻花弔唁，並在Instagram發布多張照片寫道：「她登基，我七歲，這七十年來，英女皇是我的長輩，看著我成長到老矣。香港在她的庇蔭下，人間福地，還有幾多個長輩呢，鮮花一束，謹致敬意，萬世流芳，大象無形。」

羅家英發表悼詞稱「香港在女王庇蔭下成福地」，旋遭大批中國小粉紅出征，痛批他不顧過去香港因為鴉片戰爭被割讓給英國的歷史，美化殖民者，並質疑他的愛國立場。但也有許多網友認為真情哀悼無可厚非。

➤➤➤悼念英國女王的「香港人龍」：戀殖與解殖的自由論戰？

羅家英今天在微博發布影片公開道歉。他說：「作為公眾人物，發表了未加深思熟慮的哀悼之詞，我感到非常抱歉。原意只是表達對老人的懷緬，並無他意，還請大家不要過分解讀。」

羅家英還說：「數典忘祖我做不出，我長期持有中國護照，說明一切。我是中國人，我永遠愛我的祖國。」

羅家英已經刪掉了IG的悼詞與照片。

香港藝人羅家英。（香港中通社）
香港藝人羅家英。（香港中通社）

香港 英國女王 微博

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