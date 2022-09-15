復星集團否認「監管部門要求摸底」將控告報導媒體

上海復星集團表示媒體報導所謂「監管部門要求摸底復星」 純屬子虛烏有，將向法院提起訴訟。（新浪）

上海復星集團14日發布聲明指媒體報導的所謂「監管部門要求摸底復星」 純屬子虛烏有。今天進一步表示就彭博新聞社相關報導嚴重失實一事，將向法院提起訴訟。

9月13日，彭博新聞社發表題為「中國監管部門要求銀行和部分國企摸底與復星系企業往來敞口」的報導。報導稱「知情人士稱，中國銀保監會近期要求商業銀行摸底復星集團的債務敞口」，並表示知情人士不願具名，因未獲授權發表評論」。

對此，復星於14日回應表示，經多個管道向監管機構求證，中國銀保監會未要求商業銀行摸底復星的財務敞口，與復星合作的多家商業銀行從未收到相關通知。

騰訊新聞潛望今天報導，復星認為，彭博新聞社所謂「監管部門要求摸底復星」相關報導嚴重悖離事實，在境內外大範圍傳播後，嚴重誤導投資 者，引起市場異常波動，對復星的企業正常經營和聲譽造成重大影響，對復星和廣大投資者造成重大損失。

復星表示，針對彭博新聞社的失實報導及侵權行為，復星已準備訴狀，將向法院提起訴訟，堅決追究其法律責任，以正視聽，並堅決捍衛自身一切合法權益。

報導稱，復星國際8月30日發佈的2022年中期業績顯示，上半年總收入828.9億元，同比增長17.7%。

復星表示，目前與多家中資銀行及國際化銀行保持著良好的合作關係，7月19日與中國工商銀行簽署戰略合作協定，8月26日與滙豐中國續簽戰略合作協定，其及旗下子公司已同全球超過100家中外資銀行建立合作關係。