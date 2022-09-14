星巴克中國計畫未來三年平均9小時開出一家新門店

6月3日，星巴克在中國最大的門店星巴克臻選上海烘焙工坊恢復營業。新華社

星巴克 公司14日正式發布「2025中國戰略願景」，推出以價值為導向的全新增長計畫，加碼中國市場。其中提到，計畫至2025年，以平均每9小時開出一家新門店的速度，新增開3000家門店，覆蓋中國300個城市。

據瞭解，中國目前已成為星巴克發展速度最快、最大的海外市場。星巴克在上海擁有超過940家門店，使其成為全球擁有星巴克門店數量最多的城市。

此次發布的戰略願景稱，未來三年，星巴克中國將通過六大增長引擎、多項重大投資 ，加快推進公司發展勢能。至2025年，星巴克中國總門店數量將達到9000家，夥伴（員工）將新增35000人至95000多名，並實現淨收入翻倍、營業利潤為當前四倍的增長目標。

星巴克中國公布的六大增長引擎包括：構建以顧客需求為導向的多形態門店。計畫至2025年，以平均每9小時開出一家新門店的速度，新增開3000家門店，覆蓋中國300個城市；追求全渠道服務擴張。計畫至2025年，實現外送業務銷售額為當前業績兩倍以上的目標；升級會員體驗。實現至2025年，星享俱樂部註册會員數超過1.7億、活躍會員數相較2022財年翻一番。以及：發力家享咖啡 和外出場景咖啡、拓展產品創新、提升夥伴體驗。

據悉，星巴克在國際市場最大的一次生產性戰略投資、投資額約11億元人民幣（約1.5億美元）的星巴克咖啡創意園將於2023年夏天在中國昆山正式建成投產，屆時，星巴克中國將完成對咖啡全產業鏈的本地化覆蓋。未來三年還將斥資約14.6億元人民幣（約2億美元），架構星巴克中國首個專屬的數字技術創新中心。