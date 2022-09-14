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習近平戴口罩談出訪：彰顯北京與哈薩克關係特殊性

習近平未與教宗會面 北京稱願與梵蒂岡繼續對話

中央社台北14日電

中國國家主席習近平今晚已經離開哈薩克，他與教宗方濟各並未在當地會面。中國外交部發言人毛寧今天稍早說，願意和梵蒂岡方面繼續對話合作，但未直接表示歡迎教宗訪問中國。

據中國外交部網站，今天下午的外交部例行記者會上有外媒詢問：教宗方濟各昨天抵達哈薩克時表示，他隨時願意訪問中國；中方是否考慮與教宗進行對話？

毛寧回覆時說，對教宗方濟各表達的友好和善意表示贊賞。中國和梵蒂岡之間保持著良好溝通，中方也願意和梵方繼續開展對話合作，積極推進改善關係進程不斷向前發展。

教宗與習近平分別於13日及14日抵達哈薩克首都努爾蘇丹（Nur-Sultan）訪問，外界關注兩人是否將會面；美聯社13日報導說，梵蒂岡回覆查詢時表示，目前兩人沒有會面計畫。

路透社報導，教宗在搭機途中回答隨行記者此行是否會見習近平時則回答：「我沒有關於那件事的任何消息。」但他也強調，「我向來準備好前往中國」。

美聯社則引述哈薩克副外長瓦西連科（Roman Vassilenko）說，根據習近平的行程安排，相信難有時間與教宗會晤。

中梵關係始終是外界關注焦點，據外媒報導，最近幾年教宗多次向中方試探可行的訪中契機，其中習近平於2019年訪問義大利時，教廷高層曾向義媒透露，日理萬機的教宗為安排「習方會」特別空出3天行程，但最後仍因中共顧慮黨內壓力而破局。

央視新聞晚間報導，當地時間14日晚，習近平在結束對哈薩克的國是訪問後，即將乘坐專機抵達烏茲別克古城撒馬罕（Samarkand）。

習近平這次出訪哈薩克和烏茲別克是COVID-19疫情爆發近3年來的首次出國訪問。烏茲別克是本屆上海合作組織峰會的主辦國，上合組織峰會訂於15至16日舉行。

教宗 習近平 哈薩克

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