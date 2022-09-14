颱風「梅花」猛擊中國華東沿海 有道路被淹沒

9月14日，浙江寧波老外灘地區的親水步道已被江水淹沒。中新社

威力強大的今年第12號颱風「梅花」裹風攜雨直撲浙江沿海，將成為今年首個登陸中國的強颱風，並將嚴重影響中國華東沿海。強颱風「梅花」登陸期間正逢天文大潮，專家提醒需警惕風、雨、潮「三碰頭」的叠加影響。

監測顯示，受今年第12號颱風「梅花」影響，14日上午台州外海浮標監測到有效波高8.8米的狂浪，舟山外海浮標已監測到5.6米的巨浪，近岸的浙江大陳海洋站監測到有效波高3.8米的大浪，朱家尖海洋站已監測到4米以上的巨浪。

颱風「梅花」的中心14日17時位於浙江省舟山市東南方向大約90公里的近海海面上。據預計，「梅花」將以每小時25公里至30公里的速度向北偏西方向移動，即將以強颱風級在浙江寧波北侖到舟山一帶沿海登陸。

9月14日晚拍攝的浙江省舟山市普陀區東港海洲路綠化帶上被風吹倒的樹木。新華社

國家海洋預報台14日發佈海浪紅色警報。受今年第12號颱風「梅花」（強颱風級）的影響，預計14日夜間至15日白天，東海南部將出現6米到10米的狂浪到狂濤區，東海北部、黃海南部將出現3米到5米的大浪到巨浪區；上海、浙江北部近岸海域將出現4米到6米的巨浪到狂浪，浙江南部、江蘇南部、山東南部近岸海域將出現3米到4米的大浪到巨浪，江蘇北部近岸海域將出現2米到3.3米的中浪到大浪。

國家海洋預報台14日發佈風暴 潮橙色警報。預計14日下午到15日下午，遼寧至山東半島北部沿海將出現40厘米到110厘米的風暴潮增水，山東半島南部至江蘇南通沿海將出現60厘米到150厘米的風暴增水，長江口至浙江寧波沿海將出現130厘米到280厘米的風暴增水，浙江台州沿海將出現30厘米到80厘米的風暴增水。

專家提醒，颱風登陸期間正逢天文大潮，需警惕風、雨、潮「三碰頭」的叠加影響。國家海洋預報台提醒，受影響海域作業的船隻注意安全，沿海政府及相關部門按照職責做好防禦風暴潮的應急搶險工作，相關海上作業人員及時撤離。