颱風「梅花」猛擊中國華東沿海 有道路被淹沒
威力強大的今年第12號颱風「梅花」裹風攜雨直撲浙江沿海，將成為今年首個登陸中國的強颱風，並將嚴重影響中國華東沿海。強颱風「梅花」登陸期間正逢天文大潮，專家提醒需警惕風、雨、潮「三碰頭」的叠加影響。
監測顯示，受今年第12號颱風「梅花」影響，14日上午台州外海浮標監測到有效波高8.8米的狂浪，舟山外海浮標已監測到5.6米的巨浪，近岸的浙江大陳海洋站監測到有效波高3.8米的大浪，朱家尖海洋站已監測到4米以上的巨浪。
颱風「梅花」的中心14日17時位於浙江省舟山市東南方向大約90公里的近海海面上。據預計，「梅花」將以每小時25公里至30公里的速度向北偏西方向移動，即將以強颱風級在浙江寧波北侖到舟山一帶沿海登陸。
國家海洋預報台14日發佈海浪紅色警報。受今年第12號颱風「梅花」（強颱風級）的影響，預計14日夜間至15日白天，東海南部將出現6米到10米的狂浪到狂濤區，東海北部、黃海南部將出現3米到5米的大浪到巨浪區；上海、浙江北部近岸海域將出現4米到6米的巨浪到狂浪，浙江南部、江蘇南部、山東南部近岸海域將出現3米到4米的大浪到巨浪，江蘇北部近岸海域將出現2米到3.3米的中浪到大浪。
國家海洋預報台14日發佈風暴潮橙色警報。預計14日下午到15日下午，遼寧至山東半島北部沿海將出現40厘米到110厘米的風暴潮增水，山東半島南部至江蘇南通沿海將出現60厘米到150厘米的風暴增水，長江口至浙江寧波沿海將出現130厘米到280厘米的風暴增水，浙江台州沿海將出現30厘米到80厘米的風暴增水。
專家提醒，颱風登陸期間正逢天文大潮，需警惕風、雨、潮「三碰頭」的叠加影響。國家海洋預報台提醒，受影響海域作業的船隻注意安全，沿海政府及相關部門按照職責做好防禦風暴潮的應急搶險工作，相關海上作業人員及時撤離。
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