我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／烏軍反攻 普習互相安慰、台灣政策法還早

快看世界／全球最多百萬富翁的城市 美國占5個

習近平戴口罩談出訪：彰顯北京與哈薩克關係特殊性

記者陳政錄／北京即時報導
中國國家主席習近平接受哈薩克總統托卡葉夫授予的金鷹勳章。美聯社
中國國家主席習近平接受哈薩克總統托卡葉夫授予的金鷹勳章。美聯社

中國國家主席習近平14日出訪哈薩克，與哈薩克總統托卡葉夫舉行了會談，因應疫情，會上雙方代表均穿戴口罩。習近平談及此行是新冠疫情以來首次出訪，他說，選擇哈薩克是彰顯中哈關係的高水平和特殊性，無論國際形勢如何變化，中方始終支持哈薩克維護國家獨立，主權、領土完整。

據央視報導，習近平14日上午已搭乘專機離開北京，下午抵達哈薩克後，開始進行國是訪問，出席歡迎儀式，在哈薩克總統府接受托卡葉夫授予的「金鷹勳章」，並舉行會談。

習近平說，這是他時隔五年再次訪問哈薩克。並提到，「新冠肺炎疫情發生以來，這是我首次出訪，我就選擇了哈薩克，這彰顯中哈關係的高水平和特殊性，體現了我們的深厚情誼。」

習近平說，哈薩克是中亞大國和歐亞地區具有重要影響力的國家，他願重申，中國政府高度重視對哈關係，無論國際形勢如何變化，中方始終堅持支持哈薩克維護國家獨立，主權、領土完整。

他表示，堅定支持托卡葉夫為維護國家穩定和發展採取的改革措施，堅決反對任何勢力干涉哈薩克內政，中國永遠是哈薩克值得信賴、倚重的朋友和夥伴。

托卡葉夫說，2019年他對中國國是訪問，他和習近平宣布將兩國關係提升至永久全面戰略夥伴關係水平，這開啟了兩國關係發展的新軌道，今天通過的聯合聲明就是例證。

他說，聲明確立了未來雙邊（中國和哈薩克）對話的方向，開啟雙邊關係未來三十年的黃金時代，在冷戰結束後國際緊張局勢升級的背景下，這項任務是緊迫的。

在結束哈薩克的國是訪問後，習近平15、16日將訪問烏茲別克，出席上海合作組織峰會，但對於此行是否會見俄羅斯總統普亭，中國外交部發言人毛寧14日僅表示，「我們會適時發布相關消息」。

習近平此行陪同出訪的中國官員包括中共中央書記處書記丁薛祥、中央外事辦主任楊潔篪、國務委員兼外交部長王毅、發改委主任何立峰等。

上海合作組織成員國元首理事會第二十二次會議將於15、16日在烏茲別克撒馬爾罕舉行，中國、印度、巴基斯坦、俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯、烏茲別克、塔吉克八國元首都將出席，期間，習近平與普亭和印度總理莫迪的會面受到各界關注。

中國、哈薩克兩國元首14日會談現場。取自央視
中國、哈薩克兩國元首14日會談現場。取自央視
中國國家主席習近平在會談上發表講話。美聯社
中國國家主席習近平在會談上發表講話。美聯社

哈薩克 習近平 疫情

上一則

中國名創優品被控上市文件造假面臨集體求償

下一則

習近平結束半天訪哈薩克行程 抵達烏茲別克

延伸閱讀

疫後首度出關 習近平14日下午抵哈薩克進行國事訪問

疫後首度出關 習近平14日下午抵哈薩克進行國事訪問
習近平、普亭與川普的共通處：都不會出席英女王國葬

習近平、普亭與川普的共通處：都不會出席英女王國葬
俄軍失利普亭淡定 地方議會控叛國促下台

俄軍失利普亭淡定 地方議會控叛國促下台
德總理蕭茲與普亭通電話 籲俄軍全面撤出烏克蘭

德總理蕭茲與普亭通電話 籲俄軍全面撤出烏克蘭

熱門新聞

圖為中秋節前上海市民在採購傳統的鮮肉月餅。中新社

月餅太多怎麼辦？逾六成中國民眾這樣處理

2022-09-10 09:19
成都一名獨居老人生前存了不少錢財，過世後，村委的工作人員清理遺物。（視頻截圖）

成都獨居老人死後留20多萬現金 家人清理遺物竟大笑

2022-09-07 11:00
有網民發現，原「環球時報」總編輯胡錫進所有社媒帳戶突被摘去「環球時報特約評論員」認證，現時其帳戶簡介均以「資深媒體人」取代。(取材自微博)

「擊落」裴洛西戰狼發言惹禍? 胡錫進傳被摘「環時」認證

2022-09-09 07:00
5月17日，旅客在上海虹橋火車站候車大廳內依次排隊驗票。（中新社）

中國「動態清零」還要搞多久？疾控局回應了

2022-09-07 11:31
中秋節連假第2天，台北市士林區10日晚間有場大型烤肉活動，許多民眾準備豐富食材，與家人、好友們開心團聚烤肉。中央社

中秋為何要賞月亮、吃月餅？一文看懂

2022-09-10 11:55
王思聰坐在輪椅上，被人推著在遊樂園裡閒逛。（取材自微博）

太累懶走路？ 王思聰坐輪椅出遊 穿5萬元球鞋 身邊美女圍繞

2022-09-09 09:00

超人氣

更多 >
粉絲千萬、不缺女人…男星為何要嫖娼？「合常理」

粉絲千萬、不缺女人…男星為何要嫖娼？「合常理」
暖心聲明 安妮公主：榮幸與母親共度她生命最後24小時

暖心聲明 安妮公主：榮幸與母親共度她生命最後24小時
美股雪崩 富豪財富1天蒸發930億…貝佐斯最慘

美股雪崩 富豪財富1天蒸發930億…貝佐斯最慘
道指跌近1300點 逾2年最大跌點

道指跌近1300點 逾2年最大跌點
每月多領144元 明年社安金生活成本調整或8.7% 40年最高

每月多領144元 明年社安金生活成本調整或8.7% 40年最高