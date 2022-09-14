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中國名創優品被控上市文件造假面臨集體求償

記者林茂仁／即時報導
中國名創優品（MINISO）被控上市文件造假面臨集體求償。圖為上海一間名創優品門市。中央社
中國名創優品（MINISO）被控上市文件造假面臨集體求償。圖為上海一間名創優品門市。中央社

美國律師事務所The Klein Law Firm美東時間9月13日發布英文新聞稿稱，已代表名創優品（MINISO）集團控股有限公司（NYSE：MNSO）的股東提起集體訴訟，指控該公司違反美國聯邦證券法。

澎湃新聞報導，該律師事務所稱，名創優品和其他未披露的關聯方擁有和控制的名創優品商店數量遠高於IPO的註冊聲明及相關招股說明書所述，沒有如實披露商業模式，隱瞞真實成本。

The Klein Law Firm在新聞稿中稱，包括名創優品董事長在內的被告人進行有計畫的異常且不明確的交易，由於這些交易中至少有一項，名創優品面臨違反中國法律法規的風險。同時，名創優品即將大幅降低加盟費用。因此，The Klein Law Firm認為名創優品對於公司業務、運營及前景的陳述，在所有相關時間裡均存在重大虛假和誤導性，或缺乏合理依據。

Klein Law Firm官網介紹，其總部位於美國紐約，代表投資者並參與涉及金融欺詐的證券訴訟，在證券法、公司金融和商業訴訟等廣泛領域擁有豐富的經驗。

8月以來，Jakubowitz Law、Levi & Korsinsky, LLP、The law firm of Kessler Topaz Meltzer & Check, LLP等多家律師事務所接連宣佈可為名創優品的投資者提起集體訴訟。

8月以來，多家律師事務所發佈新聞稿，提醒投資者，如果其在名創優品股票的投資中虧錢了，可以在2022年10月17日前向法院申請成為首席原告。

投資 證券 股票

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