是否出席英女王國葬？中外交部：積極考慮派高級代表團

中國國家副主席王岐山12日前往英國駐北京大使館，弔唁英國女王伊麗莎白二世逝世。 （新華社）

英國女王 伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）8日逝世，其國葬典禮將於19日在倫敦西敏寺舉行，英國皇室規畫邀請邦交國元首或代表出席，外界關心中方是否會出席。中國外交部發言人毛寧14日於記者會表示，中方正在積極考慮派高級別代表團出席英國女王伊莉莎白二世的國葬，外交部將適時發布有關消息。

對於伊莉莎白二世的國葬，目前美國總統拜登 、土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）紛紛表態出席。而與女王有深厚交情的日本皇室也在協商安排德仁天皇出席。

中方對於伊莉莎白二世的逝世做出許多哀悼表示。12日，中國國家副主席王岐山前往英國駐華使館，弔唁英國女王伊麗莎白二世逝世。王岐山表示，伊麗莎白二世女王是中英關係發展的推動者和貢獻者，是首位訪華的英國君主，曾接待多位中國領導人訪英，為中英關係的發展作出積極貢獻。今年是中英建立大使級外交關係50周年，希望英方著眼戰略和長遠，同中方一道，加強對話交流，推動互利合作，攜手應對挑戰，確保雙邊關係在健康穩定的軌道上前行。

此前，中國國家主席習近平已經向英國新任國王查爾斯三世致唁電，國務院 總理李克強向英國首相特拉斯致唁電。